Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября

Даты выборов в Верхнюю и Нижнюю палаты белорусского парламента утверждены 5 августа указами Александр Лукашенко. Президент, уточняет источник в его администрации, подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба президента РБ.

Центральная избирательная комиссия РБ, говорится в документах, в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики.

В свою очередь государственные органы, иные организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей.

Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы.

Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.