Лукашенко отметил беспрецедентную интенсивность сотрудничества с ЕИБ

Беспрецедентную интенсивность развития сотрудничества с Европейским инвестиционным банком констатировал 5 августа на встрече с вице-президентом ЕИБ Вазилом Худаком президент Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Отметив, что за полтора года портфель инвестиционного банка по Беларуси составил 335 млн евро, президент сделал акцент на том, что ЕИБ финансирует ряд очень серьезных проектов для страны. Он упомянул, в частности, реконструкцию и модернизацию автомобильной дороги Минск-Ошмяны-граница Литвы и реконструкцию соответствующего автодорожного пункта пропуска.

Развитие транспортной инфраструктуры, подчеркнул белорусский лидер, ведется не только в интересах республики. "Для Европы, России, Китая тысячекилометровое окно через Беларусь весьма важно", - отметил он. Президент напомнил, что в РБ уже реконструированы многие международные трассы, связывающие Минск с областными центрами.

Он дал положительную оценку участию ЕИБ и в проектах, связанных с окружающей средой, упомянув реконструкцию Минской очистной станции, содействие в сфере жилищно-коммунального хозяйства и модернизации котельных в ЖКХ. Лукашенко выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество, которое позволит найти "новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка".

В свою очередь Вазил Худак поблагодарил Лукашенко за высокую оценку работы ЕИБ. Он отметил, что Беларусь "очень динамичная страна, где есть очень интересные возможности для вложения инвестиций", добавив, что банк ориентирован именно на долговременные вложения, его финансирование рассчитано на 15-25 лет. "Такие инвестиции можно вкладывать только в те страны, где есть устойчивое развитие, есть оптимизм инвесторов в том, что страна действительно будет развиваться и оставаться стабильной. Это очень важно в сегодняшнем мире, который полон разных угроз и нестабильности", - подчеркнул Вазил Худак.

ЕИБ, напоминают местные источники, был создан в 1958 году в соответствии с Римским договором о создании Европейского экономического сообщества. Миссия банка состоит в содействии достижению политических и экономических целей Европейского союза посредством расширения доступа к финансовым ресурсам в инвестиционных целях. Перспективными направлениями для расширения сотрудничества Беларуси с Европейским инвестиционным банком являются реализация совместных инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего предпринимательства.