Мало кто умеет так часто, непредсказуемо, а порой даже безрассудно удивлять поклонников, как Мадонна. Вот и во время записи 14-го студийного альбома она неожиданно переехала из родных США в столицу Португалии, поскольку ее приемного сына Дэвида Банду приняли в знаменитую футбольную школу "Бенфика", а парень очень уж хотел забивать голы, как Криштиану Роналду. Певица купила дом в Лиссабоне, стала присматриваться к местной жизни, прислушиваться к португальской музыке. Заинтересовалась творчеством колумбийского певца Maluma. Стала поклонницей популярного в Португалии стиля реггетон, совмещающего эмоции реггей, хип-хопа, дансхолла и азарт латинской поп-музыки. Подучила португальский и испанский, чтобы использовать их в новых песнях и увлекших ее ритмах… Кто бы мог ждать от Мадонны еще и такого?

Живя в Нью-Йорке, Мадонна лет десять старалась молодиться: на трех подряд альбомах (особенно на MDNA и Rebel Heart) она боролась за актуальный звук, старалась угождать дискотекам и жила в этой вечной гонке постоянного поиска новых продюсеров и саунда, не желая выбывать из гонки хит-парадов. Успешные хиты у нее в итоге получались, но такие песни, которые захочется слушать и петь годами, как Like A Prayer и La Isla Bonita - уже нет… Но в Португалии Мадонна будто бы начала жить заново. Народные песни болельщиков "Бенфики", задор уличных музыкантов, новые друзья…

И она будто бы остановилась и заново с любопытством глянула по сторонам. Поэтому и новый альбом впервые готовила так долго - около двух нет: кажется, ей снова было это очень интересно - познавать все новое. Первый сингл Medellin для Madame Х она даже записала дуэтом с Малумой на двух языках: английском и португальском. Спела драматично, с пылким шармом, поддержанным отголосками латинского хип-хопа и бойкими ритмами ча-ча-ча. Еще интереснее вторая песня, Dark Ballet, - встревоженный наговор под фортепиано, в который потом вмешивается мелодия "Танца пастушков" из балета Чайковского "Щелкунчик". Следующий трек, God Control, уже с могучим хором на подпевках, а тема постепенно превращается в веселую песенку - Мадонна снова поет легко, беззаботно, с игривыми скрипочками на дальнем плане.

При этом она уже почти не использует электронных лупов: преобладают живые инструменты, не приукрашенные студийным допродюсированием. Да и сама Мадонна теперь берет в студии баян не только для того, что позировать для буклета нового альбома.

Ну а в песне Batuka, основой для которой, очевидно, стали шаманские танцы Тувы, вполне могли бы спеть и наши "Бурановские бабушки"… Впрочем, главные хиты нового альбома все-таки в ритмах реггетона и пуэрто-риканской поп-музыки: Future и Faz Gostoso. А Мадонна показывает уже познания и в испанском языке, а главное - стремление петь драматично, словно в мюзикле, на сцене театра.

Поэтому тур в поддержку диска Madame X пройдет уже не по стадионам, как все ее прежние, а в драматических театрах. В Европе шесть шоу подряд намечены в Лиссабоне, в Лондоне их будет 14, в Париже - 12.