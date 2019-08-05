Теннисист Медведев не смог покорить Вашингтон

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу из Австралии в финале турнира в Вашингтоне.

Крупный турнир в Вашингтоне имеет призовой фонд 2 миллиона долларов, победитель получил 365 тысяч, а финалист - 178 тысяч. За главный приз в решающем матче спорили Медведев и Кирьос. Матч получился упорным.

Для соперников это была вторая встреча в карьере. В мае нынешнего года Кирьос победил россиянина в матче первого круга. Выиграл австралиец и на этот раз - 7:6, 7:6. Любопытно, что за весь матч соперники не сделали ни одного брейка.

Для Медведева это был четвертый финал в 2019 году. Единственный титул в сезоне россиянин выиграл в Софии. Всего же в активе Медведева четыре победы на турнирах АТР.