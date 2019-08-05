Медведев поручил ввести уголовную ответственность за срыв госзакупок

До 5 сентября Федеральная антимонопольная служба во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, МВД и Минфином должна подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, определив меры административной и уголовной ответственности за умышленное затягивания и срыв торгов, а также другие злоупотребления в сфере закупок.

Соответствующее поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам прошедшего 2 июля заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Решения будут приниматься на основе информации, которую в министерство финансов направят регионы, регулярно жалующиеся на проблему.