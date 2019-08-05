Месси получил травму на первой тренировке в "Барселоне" после отпуска

Лидер атак каталонцев в понедельник вернулся к занятиям, однако не сумел завершить первую тренировку в составе "Барселоны" после отпуска из-за дискомфорта в правой ноге.

По итогам медицинского обследования 32-летнему Месси диагностировали растяжение икроножной мышцы. Аргентинец не поедет с командой в предсезонный тур в США и будет восстанавливаться в столице Каталонии. По данным Mundo Deportivo, Месси выбыл на срок от одной до двух недель.

В рамках американского тура "Барселона" проведет два контрольных матча против "Наполи" - 7 и 10 августа.