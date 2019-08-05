Месси получил травму на первой тренировке в "Барселоне" после отпуска

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил травму голени на своей первой тренировке с "Барселоной" после летнего перерыва и не полетит с командой в США, где у каталонского футбольного клуба запланирован предсезонный тур, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Фото: AP/Joan Monfort
Лидер атак каталонцев в понедельник вернулся к занятиям, однако не сумел завершить первую тренировку в составе "Барселоны" после отпуска из-за дискомфорта в правой ноге.
По итогам медицинского обследования 32-летнему Месси диагностировали растяжение икроножной мышцы. Аргентинец не поедет с командой в предсезонный тур в США и будет восстанавливаться в столице Каталонии. По данным Mundo Deportivo, Месси выбыл на срок от одной до двух недель.
В рамках американского тура "Барселона" проведет два контрольных матча против "Наполи" - 7 и 10 августа.