МИД: Есть серьезные вопросы к новой космической оборонной стратегии Франции

Москва намерена прояснить определенные моменты в новой космической оборонной стратегии Франции. Как отметили в МИД РФ, "даже при первом прочтении стратегии возникают серьезные вопросы к некоторым ее положениям".

На Смоленской площади, в частности, обратили внимание на то, что Франция вслед за США признала возможность возникновения вооруженного конфликта в космическом пространстве и готова применить силу в ответ на "недружественные" или "враждебные" действия в отношении французских космических объектов.

И это при том, что ранее Париж уже отказался присоединиться к международной инициативе по неразмещению первыми оружия в космосе, а также выступил против принятия одноименной резолюции ГА ООН. Кроме того, Франция перешла в стан оппонентов российской инициативы в области предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, обсуждаемой на женевской Конференции по разоружению.

"Все государства ООН, осознающие свою ответственность за сохранение космоса в качестве общего достояния человечества для будущих поколений, должны объединиться на позиции неприятия любых планов по его "вепонизации" и удвоить усилия в поддержку международных мирных инициатив", - подчеркнули в МИД РФ. Москва со своей стороны продолжит "последовательную линию по их продвижению, способствуя обеспечению исключительно мирного использования космического пространства в интересах всеобщего мира и равной для всех глобальной безопасности".

Ранее в МИД РФ уже отмечали, что "для Российской Федерации предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в еще одну сферу вооруженного противостояния остается внешнеполитическим приоритетом".