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Текст:   Юлия Кривошапко 
15:10 05.08.2019

Минфин назвал четыре способа покупки страховки жилья от ЧС

Граждане смогут застраховать свое жилье от стихийных бедствий - пожаров, ураганов и наводнений, а также бытовых рисков, если это будет предусмотрено региональной программой, четырьмя способами. Об этом говорится в разъяснениях Минфина.
Фото: Светлана Задера/ РИА Новости Фото: Светлана Задера/ РИА Новости
Фото: Светлана Задера/ РИА Новости

Во-первых - заключить договор страхования можно будет в офисе у страховой компании. Во-вторых  - онлайн, через официальный сайт страховщика, непосредственно в офисе страховщика. Третий вариант - купить полис у страхового агента или брокера. Четвертый - приобрести страховку вместе с оплатой услуг ЖКХ, если такой пункт будет в платежке.

Фото: РИА Новости
Как изменится рынок страхования жилья после вступления в силу нового закона

Закон о защите жилья от ЧС вступил в силу 4 августа. Регионы теперь должны разработать свои собственные программы страхования. По оценке страховщиков, до конца года пилотные эксперименты могут стартовать в 14 регионах.

Гражданам, которые заранее позаботились о покупке полиса, в случае стихии будет возмещаться ущерб, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в данном конкретном регионе - показатель утверждает Минстрой - и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам, уточнили в Минфине. Кроме того, владельцы страховки смогут получить выплату от страховой компании.

Те, кто не заключил договор страхования, смогут рассчитывать только на помощь за счет бюджетных средств. Возмещение при этом будет рассчитываться, исходя из социальных норм.  

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