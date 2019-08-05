Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе

Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Он направит на эти цели больше 246,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Операции по покупке валюты будут проходить с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем покупок составит 11,2 миллиарда рублей (в июле было 10 миллиардов рублей).

К этому объему покупок ежедневно добавляются еще 2,8 миллиарда рублей. Это покупки валюты, которые откладывались из-за отмененного с февраля Банком России полугодового моратория (он вводился в августе 2018 года в связи с нестабильностью на финансовом рынке и падением курса рубля).

В июле Минфин покупал иностранной валюты по указанной схеме на 231 миллиард рублей, в июне - на 310,3 миллиарда рублей.