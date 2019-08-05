Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты

Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов", - цитирует министра РИА Новости.

Серверы систем бронирования авиабилетов и базы данных должны быть перенесены на территорию России не позднее 31 октября 2021 года.

По словам Дитриха, требования к системам бронирования обсуждались с российскими компаниями и с зарубежными разработчиками таких систем. Сторонам удалось найти консенсус, который отражает в документе, утвержденном правительством России.

Подобные требования были приняты ранее также по всем остальным информационным подобным системам, уточнил Дитрих.

Сейчас базы данных, используемые большинством систем оформления авиабилетов, находятся на территории иностранных государств. В июле Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов, который предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов.