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05.08.2019 09:30
Рубрика: Экономика

Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты

Текст: Евгений Гайва
Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов", - цитирует министра РИА Новости.

Серверы систем бронирования авиабилетов и базы данных должны быть перенесены на территорию России не позднее 31 октября 2021 года.

Фото: iStock
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По словам Дитриха, требования к системам бронирования обсуждались с российскими компаниями и с зарубежными разработчиками таких систем. Сторонам удалось найти консенсус, который отражает в документе, утвержденном правительством России.

Подобные требования были приняты ранее также по всем остальным информационным подобным системам, уточнил Дитрих.

Сейчас базы данных, используемые большинством систем оформления авиабилетов, находятся на территории иностранных государств. В июле Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов, который предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс
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