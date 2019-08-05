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05.08.2019 21:47
Рубрика: В мире

На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам

Текст: Юрий Когалов

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко. Бывшего главу государства и его близких обвиняют в выезде на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, при Викторе Януковиче занимавший должность заместителя главы администрации президента.

Фото: Сивков Петр/ РИА Новости
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"Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины", - написал Портнов в Telegram-канале.

По его словам, открытое расследование поможет не только привлечь к ответственности фигурантов, но и раскрыть новые "факты воровства и мародерства", выявить собственность, активы и счета Порошенко и людей из его окружения.

Порошенко отказался от госохраны и уехал отдыхать в Турцию

Напомним, в январе 2018 года в украинских СМИ появились сообщения, что первую неделю года тогда еще действующий президент провел на Мальдивских островах. Отмечалось, что Порошенко вместе с девятью другими пассажирами (семеро взрослых и двое детей) прилетел на отдых на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc. По некоторым оценкам, отдых обошелся Порошенко в 500 тысяч долларов или 14 миллионов гривен. Как заверили в администрации президента, украинский лидер оплатил поездку из своих средств, о чем будут сделаны соответствующие записи в его электронной декларации. А затем стало известно, что на отдых Порошенко отправился инкогнито. В отеле украинского лидера зарегистрировали под вымышленным именем. По некоторым данным, Порошенко с семьей использовал "липовые" паспорта, которые были изготовлены специально для них украинскими спецслужбами.

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Многие жители Украины посчитали такое поведение президента неэтичным. Критики Петра Порошенко подчеркивали, что глава государства не должен был оставлять страну без руководителя на целую неделю.

Ранее против Порошенко завели уже 12 уголовных дел по обвинениям в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, хищениях, попытке узурпации судебной власти (вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей). Если бывшего главу государство признают виновным хотя бы в хищении средств из оборонного бюджета, ему может грозить конфискация всего принадлежащего ему имущества, а также длительный срок заключения.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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