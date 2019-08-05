Сегодня третья ступень высшего образования - в ожидании перемен. Ученые и профессора уверены: чтобы молодежь шла в науку, аспирантура должна стать современной, время обучения увеличиться, а стипендия вырасти в разы. Основной причиной большого отсева из аспирантуры часто называют именно невысокую аспирантскую "зарплату" - в среднем около 7 тысяч рублей.
Действительно, как прожить взрослому человеку на такие деньги? Приходится устраиваться на работу. Наука отходит на второй план, а то и вовсе выпадает из зоны интереса. Есть ли компромисс? Эксперты Высшей школы экономики изучили, где работают современные аспиранты и как работа влияет на их научное будущее. В опросе участвовали более 2000 аспирантов из 14 российских вузов.
В целом расклад такой: работают практически все - 90 процентов аспирантов. Причем больше трети из них заняты полный день и вне вуза. Увы, это самый верный признак того, что человек, скорее всего, из науки уйдет. За пределами университета аспиранты чаще всего работают в коммерческих организациях на позициях, не связанных с научными исследованиями (38%). Те, кто устроился на работу в вуз, занимаются исследованиями, преподаванием и административной работой. Некоторые совмещают несколько "ставок". В зависимости от направления подготовки меняется и характер работы в вузе. Так, среди математиков и инженеров больше исследователей. Аспиранты по направлению "образование" - в основном преподаватели. Те, кто изучает гуманитарные или социальные науки, нередко заняты в административной сфере.
Почти 70% работающих в вузе уверены: обучение в аспирантуре поможет в научной карьере. Впрочем, также считают и 43% тех, кто не занят в академической сфере.
Интересно, что 82% вчерашних студентов поступают в аспирантуру именно своего вуза. Авторы исследования предупреждают: такой выбор "по накатанной" - тревожный знак. Ради привычной обстановки аспиранты часто отказываются от более перспективных вариантов.
Половина всех аспирантов сетуют, что из-за работы им не хватает сил и времени на учебу. Сложнее всего тем, у кого полная занятость. Но тех, кто вслух готов сказать о том, что не будет защищаться или планирует бросить аспирантуру, немного. Эксперты считают, что выбор ответа "не буду защищаться" сразу накладывает на человека клеймо "неудачник", "неуспешный". А в этом признаться не всегда просто. В итоге аспирантов, которые всем довольны и успешно совмещают учебу с полной рабочей занятостью, оказалось меньше одной пятой.
Кстати, нередко молодые люди поступают на третью ступень высшего образования с чисто прагматическими целями: "пересидеть" армию, получить комнату в общежитии. А порой аспирантура и вовсе воспринимается как "перевалочный пункт", возможность оттянуть решение относительно будущей карьеры.
Николай Кудряшов, председатель Совета по аттестации и подготовке научно-педагогических кадров МИФИ:
- Работодатели ценят специалиста с ученой степенью гораздо выше, чем других. Ведь при подготовке диссертации соискатель учится многому, что помогает в дальнейшей работе: творческому подходу, анализу фактов, самостоятельности. По опыту скажу, что если ежедневно работать над темой, успехи видны уже через год-два. А когда приходится совмещать диссертацию с работой еще где-то, ничего путного не выходит. Убежден: в аспирантуру имеет смысл идти только к профессору, у которого есть внушительные гранты на научно-исследовательскую работу. Это может быть, например, целевой грант, выданный конкретным фондом на подготовку диссертации по определенной тематике.
Дмитрий Таюрский, проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета:
- Уверен, стипендия аспирантов должна быть не ниже средней зарплаты по региону. Аспирант - это уже практически ученый, исследователь. Поэтому и стипендия должна быть сопоставима с зарплатой начинающих научных работников.
Максим Денин, проректор по научной деятельности БФУ им. И.Канта:
- Стипендия в 30-50 тысяч рублей позволит не отвлекаться на поиск заработка в ущерб науке, которая и должна быть основной работой молодого ученого. Кроме того, аспиранты строят семьи, растят детей, берут кредиты. Молодой ученый должен быть в этом плане социально защищен. Кандидатская степень - большой плюс в карьере. Часто её отсутствие не позволяет человеку занять заслуженную научную или даже административную должность. Без степени не возьмут и в вузовские преподаватели.
Андрей Прокофьев, проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета:
- Хорошо, если аспиранты находят подработку в лабораториях университета. Тогда направление научно-исследовательской работы совпадает с направлением работы в лаборатории, и подкрепляется внутри коллектива грантами и договорами, что обеспечивает аспирантам приличный доход.
Только факты
В Австралии до защиты кандидатской не доходит треть молодых ученых, в США - половина. В Испании доля выбывших из аспирантуры по ряду профилей - 90 процентов.