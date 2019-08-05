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05.08.2019 16:45
Рубрика: Общество

Степень защиты

Аспирантура в ожидании перемен
Текст: Мария Агранович
Кандидатами наук в России становятся не более 14 процентов поступивших в аспирантуру. Остальные либо вообще не заканчивают учебу, либо не защищают диссертацию.
Почти 70% работающих в вузе уверены: обучение в аспирантуре поможет в научной карьере. Фото: РИА Новости. Почти 70% работающих в вузе уверены: обучение в аспирантуре поможет в научной карьере. Фото: РИА Новости.
Почти 70% работающих в вузе уверены: обучение в аспирантуре поможет в научной карьере. Фото: РИА Новости.

Сегодня третья ступень высшего образования - в ожидании перемен. Ученые и профессора уверены: чтобы молодежь шла в науку, аспирантура должна стать современной, время обучения увеличиться, а стипендия вырасти в разы. Основной причиной большого отсева из аспирантуры часто называют именно невысокую аспирантскую "зарплату" - в среднем около 7 тысяч рублей.

Кандидатами наук в России становятся не более 14 процентов аспирантов. Остальные или не заканчивают учебу, или не защищают диссертацию

Действительно, как прожить взрослому человеку на такие деньги? Приходится устраиваться на работу. Наука отходит на второй план, а то и вовсе выпадает из зоны интереса. Есть ли компромисс? Эксперты Высшей школы экономики изучили, где работают современные аспиранты и как работа влияет на их научное будущее. В опросе участвовали более 2000 аспирантов из 14 российских вузов.

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В целом расклад такой: работают практически все - 90 процентов аспирантов. Причем больше трети из них заняты полный день и вне вуза. Увы, это самый верный признак того, что человек, скорее всего, из науки уйдет. За пределами университета аспиранты чаще всего работают в коммерческих организациях на позициях, не связанных с научными исследованиями (38%). Те, кто устроился на работу в вуз, занимаются исследованиями, преподаванием и административной работой. Некоторые совмещают несколько "ставок". В зависимости от направления подготовки меняется и характер работы в вузе. Так, среди математиков и инженеров больше исследователей. Аспиранты по направлению "образование" - в основном преподаватели. Те, кто изучает гуманитарные или социальные науки, нередко заняты в административной сфере.

Почти 70% работающих в вузе уверены: обучение в аспирантуре поможет в научной карьере. Впрочем, также считают и 43% тех, кто не занят в академической сфере.

Интересно, что 82% вчерашних студентов поступают в аспирантуру именно своего вуза. Авторы исследования предупреждают: такой выбор "по накатанной" - тревожный знак. Ради привычной обстановки аспиранты часто отказываются от более перспективных вариантов.

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Половина всех аспирантов сетуют, что из-за работы им не хватает сил и времени на учебу. Сложнее всего тем, у кого полная занятость. Но тех, кто вслух готов сказать о том, что не будет защищаться или планирует бросить аспирантуру, немного. Эксперты считают, что выбор ответа "не буду защищаться" сразу накладывает на человека клеймо "неудачник", "неуспешный". А в этом признаться не всегда просто. В итоге аспирантов, которые всем довольны и успешно совмещают учебу с полной рабочей занятостью, оказалось меньше одной пятой.

Кстати, нередко молодые люди поступают на третью ступень высшего образования с чисто прагматическими целями: "пересидеть" армию, получить комнату в общежитии. А порой аспирантура и вовсе воспринимается как "перевалочный пункт", возможность оттянуть решение относительно будущей карьеры.

Мнение

Николай Кудряшов, председатель Совета по аттестации и подготовке научно-педагогических кадров МИФИ:

- Работодатели ценят специалиста с ученой степенью гораздо выше, чем других. Ведь при подготовке диссертации соискатель учится многому, что помогает в дальнейшей работе: творческому подходу, анализу фактов, самостоятельности. По опыту скажу, что если ежедневно работать над темой, успехи видны уже через год-два. А когда приходится совмещать диссертацию с работой еще где-то, ничего путного не выходит. Убежден: в аспирантуру имеет смысл идти только к профессору, у которого есть внушительные гранты на научно-исследовательскую работу. Это может быть, например, целевой грант, выданный конкретным фондом на подготовку диссертации по определенной тематике.

Как науке и бизнесу найти связь друг с другом

Дмитрий Таюрский, проректор по образовательной  деятельности Казанского федерального университета:

- Уверен, стипендия аспирантов должна быть не ниже средней зарплаты по региону. Аспирант - это уже практически ученый, исследователь. Поэтому и стипендия должна быть сопоставима с зарплатой начинающих научных работников.

Максим Денин, проректор по научной деятельности БФУ им. И.Канта:

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- Стипендия в 30-50 тысяч рублей позволит не отвлекаться на поиск заработка в ущерб науке, которая и должна быть основной работой молодого ученого. Кроме того, аспиранты строят семьи, растят детей, берут кредиты. Молодой ученый должен быть в этом плане социально защищен. Кандидатская степень - большой плюс в карьере. Часто её отсутствие не позволяет человеку занять заслуженную научную или даже административную должность. Без степени не возьмут и в вузовские преподаватели.

Андрей Прокофьев, проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета:

- Хорошо, если аспиранты находят подработку в лабораториях университета. Тогда направление научно-исследовательской работы совпадает с направлением работы в лаборатории, и подкрепляется внутри коллектива грантами и договорами, что обеспечивает аспирантам приличный доход.

Только факты

В Австралии до защиты кандидатской не доходит треть молодых ученых, в США - половина. В Испании доля выбывших из аспирантуры по ряду профилей - 90 процентов.

Общество Наука
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