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05.08.2019 06:53
Рубрика: Экономика

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой - на легкую промышленность. Эксперты проанализировали 27 отраслей и выяснили, что заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ) получают в России только 12% работников.

Фото: iStock
Росстат пересчитал работников с миллионными зарплатами

Большинство (37%) высокооплачиваемых работников трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. На втором месте "Рыболовство и рыбоводство". Высокие зарплаты у финансистов и IT-специалистов, а также в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность", пишет РИА Новости.

Менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывают более 30% работников легкой промышленности. Согласно расчетам, достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в таких отраслях как "Образование", "Сельское и лесное хозяйство" и "Гостиницы, кафе и рестораны". Речь идет о низкоквалифицированных работниках, которых, как правило, много занято в этих отраслях.

Оценка производилась на основе данных по средним зарплатам за 12 месяцев в период с первого мая 2018 года по первое мая нынешнего года, а также по распределению заработной платы в апреле 2019 года.

Экономика Работа Зарплата Экономика Отрасли
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