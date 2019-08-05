Названы потенциальные соперники "Спартака" в плей-офф квалификации ЛЕ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в которой определился потенциальный соперник московского "Спартака".

В случае победы в двухматчевом противостоянии со швейцарским "Туном" московский клуб встретится с сильнейшим в паре "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия). Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные - 29-го.

8 августа "Спартак" проведет первый матч квалификационного раунде против команды "Тун". Встреча состоится на "Арене Тун" и начнется в 20:00 мск. Арбитром матча назначен босниец Ирфан Пельто. Помогать ему будут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервный рефери - Адмир Шехович.

Ответный матч состоится 15 августа на стадионе "Спартака", начало - в 19.45.