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05.08.2019 09:13
Рубрика: Экономика

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая

Текст: Евгений Гайва

Стоимость нефти снижается более чем на один процент на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Эскалация США торговой войны с Китаем повышает риск глобального экономического спада

По данным межконтинентальной биржи Intercontinental Exchange (ICE), цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,18 процента - до 61,17 доллара за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизилась на 1, 04 процента - до 55,09 доллара за баррель.

Такая тенденция вызвала опасениями трейдеров за рост мировой экономики и за спрос на нефть из-за обострившегося торгового конфликта между США и Китаем.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлину в 10 процентов на товары из КНР объемом импорта в 300 миллиардов долларов. Такие шаги могут привести к замедлению мировой экономики, считают аналитики.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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