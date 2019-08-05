Ник Кейв рассказал, когда выйдет новый альбом группы Grinderman

По словам Ника Кейва, релиз нового альбома группы Grinderman состоится "уже скоро" и станет "частью трилогии, которую еще предстоит закончить". Впрочем, конкретных дат он пока не сообщал. Эта новость притягательна и потому, что Ник Кейв уже не раз резюмировал, что закрыл проект Grinderman, дабы сосредоточиться на своей основной группе The Bad Seeds и сочинении музыки для кино.

Но теперь, наконец-то, передумал: возродил Grinderman - проект, в котором Ник Кейв особенно яростен, эмоционален и отважно экспериментирует с самыми экстремальными музыкальными стилями и элементами шоу. Во время концерта в московском "Крокус Сити Холле" даже начал крушить аппаратуру на сцене. И только после того, как выдохся, ушел за кулисы.

О группе Grinderman Ник Кейв и скрипач Уоррен Эллис (участник и The Bad Seeds, и Grinderman) впервые за шесть лет заговорили еще в прошлом году. Тогда Кейв сообщил поклонникам, что они "оба думают о том, что она нужна миру с учетом того эмоционального климата, который существует сейчас…"

Ну а теперь лидер обоих коллективов рассказал о том, кто войдет в состав Grinderman (прежде его составляли музыканты The Bad Seeds плюс один-два приглашенных, хотя Эллис присутствовал во всех инкарнациях!).

По словам Кейва, он снова сотрудничает с гитаристом Робертом Фриппом из King Crimson (игравшим также и с Дэвидом Боуи, Питером Габриэлем и Talking Heads). Именно с ним Grinderman записывали песню Heathen Child со своего второго и пока последнего альбома. А сам Кейв считает этот трек одним из лучших у этого проекта…

Впрочем, скоро ждать появления нового диска не приходится. Ведь уже 8 августа Ник Кейв начинает очередной концертный тур. Снова с неизменным другом-коллегой Эллисом. Но пока - с Симфоническим оркестром Мельбурна (Австралия). До Роберта Фриппа и Grinderman очередь еще дойдет!