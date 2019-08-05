В сезон летних отпусков у разнообразных сайтов по продаже авиабилетов горячая пора. Такие сайты удобны, поэтому популярны. Но мошенники добрались и до них. В этом мне пришлось убедиться, увы, на собственном опыте.

Мне нужен был билет на рейс из Москвы в Петрозаводск. Найти его было несложно. Перешла на крупнейший поисковик-агрегатор всех авиакомпаний, нашла рейс, стоимость билета и время вылета. Но время полета разбивало день, и я решила поискать другие варианты. Другой агрегатор предложил сравнить цены у него и сделал это тут же в рекламном блоке страницы.

Сайт выглядел типичным - было стандартное окно поиска, телефон, почта, онлайн- консультант

Перешла по ссылке. Сайт выглядел абсолютно типичным - было стандартное окно поиска билетов, телефон, почта, онлайн-консультант. Достоверности добавлял значок Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Я ввела нужное направление, был найден уже знакомый мне рейс и еще один, более удобный по времени. В стандартном окне данных пассажира ввела всю персональную информацию, получила подтверждение брони на электронную почту, смс-сообщение с подтверждением покупки, ввела код. Далее на мою почту должен был прийти билет. Но этого не случилось.

Написала в онлайн-консультант на сайте. Оператор уточнил данные и обещал ответить в ближайшее время. Не ответил. Снова уточнила, почему билета до сих пор нет на почте, на что он ответил "подождите, разбираемся". Такая лексика представителя компании вызвала подозрение. К вечеру стало понятно - это мошенничество.

Пришлось в тот же вечер идти с заявлением в ближайший пункт полиции. Но это оказалось непросто. Пункт был закрыт. Пришлось идти в другой. Там заявление приняли неохотно. Дежурили два человека. Один периодически куда-то отходил, второй постоянно отвечал на звонки и параллельно заполнял квиток о принятии заявления. Хотела дать пояснения и узнать, какую информацию собрать, чтобы ускорить поимку аферистов. Но со мной разговаривать не стали - заявив: "С вами свяжутся по телефону, ожидайте".

На следующий день я собрала информацию из открытых источников в интернете: какому регистратору принадлежит домен, в какое время был зарегистрирован и кто еще регистрировался в это же самое время, сайты-клоны с дизайном один-в-один, отзывы пользователей на форумах, которые также были обмануты сайтом.

Потом связалась с банком, проводившим транзакцию, сайтом-посредником транзакции и доменным регистратором, которые согласились раскрыть персональные данные стороны, принимающей платеж. Но сказали, что сделать это могут по официальному запросу полиции.

Отправилась в полицию, чтобы приобщить найденные материалы к делу. В принятии дополнительных документов мне отказали. Дежурный очень долго искал сведения о моем заявлении, после чего попросил приходить не в вечернее, а в дневное рабочее время, а еще лучше дождаться звонка, когда на мое дело будет найден оперативник. Его до сих пор не нашли. Написала в прокуратуру. Прокуратура попросила МВД проинформировать меня о ходе дела. Спустя два месяца получила уведомление, о том, что дело передано в бюро специальных технических мероприятий.

И это пока все. В Петрозаводск я так и не улетела. Деньги мои за билет исчезли.