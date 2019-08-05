ОБЖ будут изучать в виртуальной реальности

Что делать в случае того или иного ЧП? Скоро ученики смогут отрабатывать конкретные действия с помощью виртуального тренажера. Юные инженеры, участники кружкового движения Национальной технологической инициативы, создают VR-учебник по ОБЖ.

- Ученик надевает VR-шлем, берет джойстик и действует: либо по указаниям на экране в режиме обучения, либо сам принимает решение. Он видит происшествие и должен быстро среагировать, - рассказывает один из разработчиков проекта, выпускница "Гимназии №1" города Жуковский Анастасия Гисина.

Сейчас в приложении заложено несколько сценариев: пожар, теракт, выброс химвеществ. По словам Анастасии, самое сложное - моделирование: необходимо, чтобы виртуальная симуляция была и по правилам, и реалистична, и умещалась в ограниченное пространство. Вот, скажем, что делать, если класс начал заполняться густым и едким дымом? Открыть окно? Или закрыть нос и рот одеждой и продвигаться к выходу, прижимаясь к полу? Все варианты сценария разработчики VR-учебника протестировали на базе Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.

- Работа с профессионалами позволила оценить уровень реалистичности и удобства программы, существенно ее доработать, - говорит Анастасия Гисина. - Проживая экстренные ситуации и набираясь опыта, ребенок учится действовать в любой обстановке. Причем не подвергаясь никакой опасности.

Проект идеально вписывается в новую предметную концепцию преподавания "Основ безопасности жизнедеятельности". Приложение для компьютера и шлема в виртуальной реальности будет доступно всем: разработчики выложат его в открытый доступ.

Справка "РГ"

Кружковое движение Национальной технологической инициативы - всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое объединяет предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев и школьников, способных создавать новые технологические решения, направленные на развитие России и всего мира.