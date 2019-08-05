Опрос: Российская дача прощается с образом "единственной кормилицы"

Похоже, российская дача прощается с образом "единственной кормилицы" и "способа выживания". Больше половины россиян - 56 процентов - стали воспринимать дачу как места для отдыха и развлечений. Это тенденция последних 14 лет. В 2005 году только 32 процента опрошенных так смотрели на дачу.

Взгляд на дачу как на место отдыха и развлечений, конечно, лидирует у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В провинции даже жители городов-миллионников склонны смотреть на дачу как на место реализации преимущественно хозяйственных целей. Половина опрошенных из небольших городов считают также.

Более 30 процентов, приезжая на дачу, спешат в сад или огород, 26 процентов стремятся просто отдохнуть, и столько же отправляются на пикники, жарят шашлыки и ищут другие, более интересные, сценарии отдыха.