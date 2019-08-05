Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян

Работать, не нервничая, удается только 7 процентам россиян, остальные испытывают различные стрессы, сообщает портал Superjob.ru.

"По данным Superjob стрессу на работе подвержены 9 из 10 сотрудников", - говорится в сообщении. Как показали результаты проведенного исследования, плохое отношение начальства нервирует 14 процентов участников опроса, непрофессионализм руководства - 10 процентов, а недовольны поведением коллег - 9 процентов опрошенных. Это самые распространенные причины стресса.

Также среди основных факторов раздражения участники опроса называли низкую зарплату (5 процентов), перегруженность работой, регулярные задержки зарплаты (по 4 процента), неопределенность поставленных задач, непрофессиональные сослуживцы (по 3 процента).

Кроме того, раздражают россиян шум, нестабильное положение компании, невыполнимые сроки выполнения задач.

При этом, женщины чаще нервничают из-за отношения руководства и конфликтов в коллективе. А мужчины в большей степени испытывают стресс из-за непрофессионализма начальства, уточняют авторы исследования.

В открытом опросе приняли участие 1000 представителей трудоустроенного населения из всех округов страны.