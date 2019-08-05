В Европе усиливается падение оптовых цен на газ. Среди основных причин - теплая минувшая зима, высокие запасы "голубого топлива", а также рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) и распространение подешевевших возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Новая реальность с низкими ценами на газ, похоже, установилась надолго, и российским экспортерам придется это учитывать.

Об этом говорится в июльском выпуске энергетического бюллетеня, подготовленном Аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ (с ним ознакомилась "Российская газета").

Снижение цен на газ в Европе началось еще в октябре 2018 года, но в этом году скорость падения сильно возросла, констатируют в АЦ. С января по июнь его стоимость опустилась на 50 процентов, в конце июня - падала до минимума с 2016 года.

На тенденцию повлияли разовые факторы - в том числе теплая погода, позволившая сохранить высокие запасы газа в хранилищах. Другие причины более системны. Так, серьезное давление на цены на газ оказало введение новых мощностей по производству СПГ в мире (в России, США и Австралии) вкупе с активной конкуренцией российского и американского СПГ за растущий европейский рынок, говорится в энергобюллетене.

Причиной значительного роста поставок СПГ в Европу также послужило практическое исчезновение премии к цене СПГ в Азии, считают аналитики "ВТБ Капитала". В АЦ с этим соглашаются: цена СПГ в Азии падает с сентября, спрос же на него в регионе временно снизился из-за хорошей погоды, высоких логистических издержек и постепенного ввода в строй атомных электростанций в Японии (одного из ключевых азиатских потребителей СПГ).

Еще один важный фактор снижения цен на газ - тренд на сокращение выбросов парниковых газов и переход на "чистые" источники энергии. Так, за 2018 год мощность ветровых электростанций в Европе возросла на 6,7 процента, солнечных - на 7,6 процента, а выработка только ветровой энергии - на 20 процентов за 2017 год, отмечают в АЦ. Это подкрепляется постепенным снижением стоимости энергии из возобновляемых источников благодаря развитию технологий.

До конца 2019 года значительного восстановления цен на газ на европейском рынке не ожидается, указывают в АЦ. Есть прогнозы, по которым рост цен возобновится не раньше 2020 года, достигнув уровня 2018 года только к 2025-му. Способствовать восстановлению цен на газ в Европе может рост цен на нефть, но и его перспективы довольно туманны. При этом чем дешевле становится газ, тем менее выгодным становится строительство новых мощностей ВИЭ, стоимость которых пока не может в полной мере конкурировать с газом, подчеркивают в АЦ.

Низкие цены на газ в Европе снижают маржинальность поставок российского трубопроводного газа, однако могут "выбить" ряд других поставщиков с европейского рынка (и прежде всего поставщиков СПГ), говорит эксперт управления по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Алевтина Кутузова. Так, "Газпром" обладает сравнительно низкими операционными издержками при поставках газа в Европу, поэтому в текущих условиях способен и нарастить долю рынка, допускает аналитик.