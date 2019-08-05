Огромное панно появилось на одном из строений на набережной Вильсона в Нанте, что на западе Франции, буквально через несколько дней после разыгравшейся там в ночь на 22 июня трагедии. На нем изображен Стив Канисо, улыбающийся паренек в очках, а под ним многочисленные полицейские, которые орудуют дубинками, разгоняют таких же, как он, ребят и девушек, веселившихся на празднике музыки, отмечавшемся в тот день. Концерт должен был завершиться в четыре утра, но ребята разгулялись и решили продолжить танцы, кстати, никому при этом не мешая.

Однако вмешалась полиция. Причем грубо и крайне жестко. В молодежь полетели гранаты со слезоточивым газом, была открыта пальба резиновыми пулями. Говорят, не обошлось и без рукоприкладства.

Пытаясь спастись, любители музыки в стиле "техно" ринулись к берегу Луары, где проходил концерт. При этом многие кричали, чтобы полицейские остановились, ибо им деваться некуда - перед ними только река. Но ажаны на это никак не прореагировали. В результате полтора десятка человек попадали в воду, включая Стива.

Спустя некоторое время спасатели помогли ребятам выбраться на берег, но не досчитались одного - Стива Канисо, который, как оказалось, не умел плавать.

Тело парня обнаружили неделю тому назад, а все это время Франция кипела от возмущения. 89 участников той вечеринки подали иск в прокуратуру, требуя выяснить, кто виновен в трагедии.

Адвокат Сесиль де Оливьера, нанятый семьей Канисо, сразу заявила о том, что речь идет о "государственном деле", а гибель Стива стала результатом произвола полиции, что, отметим, ставят под сомнение во властных структурах. Мол, это еще надо доказать, а поэтому придется провести "дополнительные следственные действия", которые могут продлиться аж до осени.

Гнев жителей Нанта выплеснулся на городские улицы в минувшую субботу. В манифестации против полицейского произвола и в память о Стиве Канисо приняли участие, по данным полиции, 1700 человек, а по подсчетам организаторов в два раза больше. Столкновения происходили всю вторую половину дня: горящие баррикады, разбитые витрины, клубы слезоточивого газа, накрывшие центр города. Свыше 40 человек были арестованы.

Пока не назван день похорон Стива Канисо, но в том, что в Нанте снова будет горячо, сомневаться не приходится.

Прокомментировать ситуацию "РГ" попросила французского политолога, в прошлом евродепутата Жан-Ива Ле Галлу, которому ранее приходилось работать в структурах французского МВД. Вот что он сказал:

- Трагические события в Нанте, гибель молодого человека, на мой взгляд, следует рассматривать под углом не только полицейского насилия, но и политики властей, которые их настраивают на такое поведение. В принципе французская полиция была ранее весьма профессиональна в плане поддержания порядка, но многое изменилось в последние пару лет с назначением на пост главы МВД господина Кристофа Кастанера. Насколько мне известно, полицейские стали получать указания действовать жестче, активно применяя такие серьезные средства, как ружья, стреляющие резиновыми пулями, гранаты со слезоточивым газом, шумовые гранаты, начиненные пластмассовым частицами, которые при взрыве разлетаются с большой скоростью и могут причинить травмы. Причем все это использовалось не только против активных манифестантов, но и против тех, кто ведет себя вполне мирно. А так как борьба с "желтыми жилетами" длится вот уже свыше полугода, у полицейских выработался, скажем так, крайне негативный рефлекс применять этот арсенал даже в тех случаях, когда без него вполне можно обойтись. Как это случилось в Нанте и привело к гибели Стива Канисо.

Напомню, что до этого в результате такой политики в ходе акций "желтых жилетов" 25 французов получили тяжелые травмы и ослепли на один глаз, 120 получили тяжелые травмы лица, пятеро лишились кисти рук. Это чудовищно!

Повторяю, всего этого не произошло бы, если бы не распоряжения сверху. Поэтому я считаю, что вина во всех этих драмах, включая нантовскую, лежит на правящих ныне политических элитах не в меньшей мере, чем на руководстве правоохранительных служб.

Причем должен отметить, все эти драконовские меры применяются отнюдь не повсюду. Так, в пригородах, где проживают выходцы из стран Магриба, где проблем с безопасностью хоть отбавляй, упомянутый репрессивный арсенал не идет в ход, чтобы не вызвать там бунт.

Я также не удивлен демаршем премьер-министра Эдуара Филиппа, который после того, как было обнаружено тело Стива Канисо, заявил, что между действиями правоохранителей и пропажей молодого человека Генеральной инспекцией национальной полиции (IGPN) "связи не обнаружено". Такая попытка выгородить "своих" вызвала острую критику у многих французов.

К этому стоит добавить, что до сих пор из сотен исков по фактам применения насилия сотрудниками полиции в отношении "желтых жилетов" заведено всего лишь несколько дел, да и те могут тянуться очень долго.

Взгляд из Нанта

Активисты группы "Nantes " ("Мятежный Нант" - "РГ") прокомментировали для "РГ" происходившее на улицах города: "Префектура Нанта усилила свои угрозы перед маршем против насилия со стороны полицейских, заявляя, что манифестация будет запрещена. Были привлечены сотни силовиков, несколько рот специализированных корпусов национальной полиции, жандармы, антикриминальные бригады. С самого начала манифестации по ее участникам были выпущены десятки гранат, как с слезоточивым газом, так и взрывоопасных. Несколько человек были ранены дубинками и резиновыми пулями. У одного пожилого человека случился сердечный приступ. К счастью, сейчас ему лучше.

Оправданы ли эти действия? На наш взгляд, конечно, нет. Со стороны манифестантов никаких агрессивных действий мы не заметили".

Подготовила Диана Ковалева