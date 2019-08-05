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05.08.2019 22:26
Рубрика: В мире

Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде в страну

Текст: Андрей Васильев
Польша все чаще стала отказывать украинским гражданам во въезде в страну. Количество отказов за первую половину 2019 года, несмотря на действующий уже на протяжении двух лет безвизовый режим, достигло 28 тысяч человек, говорится в публикации Страна.ua.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

На этом фоне в Польшу в указанный период времени прибыло, по данным Управления по делам иностранцев этой страны, только 19,4 тысячи украинцев. Кроме того, по данным Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex), Украина занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС и Шенгенской зоны.

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Главная причина роста отказов во въезде трудовым мигрантам с Украины - ужесточение контроля на границе польскими пограничниками и таможенниками, которые отсеивают трудовых мигрантов - "заробитчан", имеющих неполный или содержащий грубые нарушения правил пакет документов для въезда в Польшу. Там сейчас трудятся, в основном на второсортных работах - уборщика, мусорщика, сборщика овощей и фруктов и других, по данным некоторых СМИ, около полутора миллионов украинских граждан. Их количество возросло с 300 тысяч в пять раз за последние пять лет. Впрочем, данная цифра может оказаться преувеличенной. В Нацбанке Польши, на данные которого ссылается Корреспондент.net, сообщили, что в этой стране в настоящее время трудится около 800 тысяч украинцев.

Вторая основная причина, по которой отсеиваются украинцы - недостаток средств для пребывания в Польше. Некоторые желающие имеют при себе всего несколько сот евро, что хватить для максимум двухнедельного пребывания в этой стране-члене ЕС. Для въезда в Польшу, по словам очевидцев, теперь требуется не менее 500 евро, а также бронь отеля, где намерен остановиться приезжий. Бумага "от товарища или бывшего соседа" уже не действует на границе.

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Кроме того, на польской стороне границе в последнее время стали значительно жестче относиться к украинцам, устраивая длительные и усиленные проверки как автомобилистов, так и пассажиров поездов. "Это очень унизительно, чувствуешь себя человеком не то, что второго, а пятого сорта. И смотрел пограничник с каким-то презрением", - признался изданию один украинец, которого развернули на границе.

По данным источников, польским "служивым" дан приказ отсеивать всех подозрительных лиц с Украины. Кроме того, многие из тех украинцев, кто направляется в соседнюю страну, рассматривают Польшу, как транзитный пункт с целью последующей переправки в Западную Европу. И их количество в ближайшее время может увеличиться. Дело в том, что с 2020 года в Германии открывается свободный рынок труда, который может спровоцировать отток украинских рабочих из Польши и эта страна может потерять каждого четвертого трудового мигранта.

В мире Европа Польша
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