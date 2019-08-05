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05.08.2019 13:07
Рубрика: Власть

Правомерно ли требование заплатить штраф за потерю номерка в гардеробе

Потеря номерка в гардеробе - довольно неприятная ситуация. Взамен утерянного работники гардеробов нередко требуют заплатить штраф, возместить стоимость изготовления номерка или вообще отказываются выдать вещи. Насколько эти действия правомерны?

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"Ни одним кодексом не предусмотрена ответственность за утерю номерка", - утверждает юрист Сергей Кормилицин. Тем не менее, сославшись на статью 1064 ГК РФ, он отметил, что попросить оплатить затраты на изготовление нового номерка работники гардероба могут вполне, ведь российским законодательством предусмотрено возмещение ущерба, причиненного имуществу юрлица.

Что касается суммы возмещения ущерба, здесь нет четких правил, ведь на изготовление разных номерков необходима разная сумма.

"Какая-то конкретная сумма законом не установлена", - отмечает Сергей Кормилицин в беседе с aif.ru.

А вот задерживать гражданина или требовать оплаты дополнительного фиксированного штрафа за утерянный номерок сотрудники гардероба права не имеют. Незаконным будет и отказ выдать человеку одежду - такие действия можно расценить как самоуправство (статья 330 УК РФ). Единственное, о чем может попросить сотрудник гардероба, - это дождаться пока не уйдут остальные посетители и не заберут свои вещи.

Власть Право Гражданское право Гражданское законодательство
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