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05.08.2019 21:55
Рубрика: В мире

Пресс-служба Зеленского угодила в скандал, спутав пол индийского премьера

Текст: Андрей Васильев

В очередную скандальную ситуацию угодила пресс-служба Украины Владимира Зеленского. Она назвала известного на весь мир главу индийского правительства Нарендру Моди женщиной.

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На странице в Facebook пресс-службы сообщили о недавнем телефонном разговоре Зеленского с индийским премьером, в ходе которого украинский президент поздравил Моди с переизбранием на пост премьер-министра и победой на парламентских выборах, сообщает Корреспондент.net.

"Поздравил ЕЕ с победой на парламентских выборах", - говорится в сообщении. Только спустя несколько часов, после десятков замечаний пользователей соцсети, сообщение было исправлено на ЕГО.

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Ранее президентская пресс-служба в одном из сообщений о визите Зеленского за границу вместо Оттавы назвала столицей Канады город Торонто.

Как отмечают эксперты, данные ошибки неудивительны, так как пресс-службой президента руководит девушка, прошедшая курсы экспресс-журналистики в одном из западных неправительственных фондов, где обучают не следованию фактуре, а политическим установкам.

В мире экс-СССР Украина
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