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Принца Чарльза позвали сняться в новом "Бонде"

Новости
    05.08.2019, 10:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP
Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP

Принц Чарльз получил приглашение появиться в камео (небольшой роли) в юбилейном, 25-м фильме "бондианы". Об этом вчера сообщила The Sun со ссылкой на инсайдера. И пока - без официального подтверждения информации.

Как подчеркнул источник, труды над фильмом буквально продираются через тернии - начиная с ухода из кресла режиссера Дэнни Бойла, на которого поклонники возлагали мощные надежды, и так до взрыва на съемках.

Но - уверен инсайдер - появление на экране монаршей особы здорово подсластило бы горькую таблетку. Излагается, что в июне принц посетил съемочную площадку картины и имел доверительную беседу с Крэйгом.

Но, в любом случае, будет или не будет у принца роль в новом "Бонде", мы узнаем лишь в самый последний момент, поскольку это прибереженный-де козырь.

Фото: twitter.com/ Markgatiss
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При этом не исключено, что если Чарльз все-таки откажется, продюсеры могут обратиться к принцам Гарри и Уильяму. Которым, кстати, такое не впервой.

25-го "Бонда" после ухода Бойла снимает Кэри Фукунага. Заявлено, что Крэйг сыграет в нем 007-го в последний раз. Плюс в касте обозначены Наоми Харрис, Леа Сейду (девушка Бонда), Рэйф Файнс в роли М, Лупита Нионго. А главного антагониста сыграет Рами Малек, лауреат "Оскара" в номинации "Лучший актер" за байопик Фредди Меркьюри.

Ранее сообщалось, что Крэйг бежал по пляжу на Ямайке, упал и повредил ногу. Съемки пришлось приостановить.

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