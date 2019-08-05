В первой половине 2019 года продажи книг в интернете выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом с прошлого года, говорят участники рынка.

Помимо традиционно популярной художественной литературы и детских книг заметен возрастающий интерес к книгам по психологии и личностному росту.

"Интернет-продажи являются сегодня самым динамично развивающимся каналом печатного розничного книжного рынка в России. У большинства крупных и средних издательств интернет-продажи печатной книги находятся в диапазоне от 10 до 30 процентов объема реализации", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе Роспечати. И уточнили, что интернет-канал только в 2014 году показал отрицательное значение по динамике экземплярных продаж, что во многом было обусловлено серьезным ростом (плюс 21 процент) средней цены печатной книги. С 2015 года ситуация стабилизировалась: продажи книг росли и в денежном, и в натуральном выражении. При этом следует отметить, что в 2017-м и в 2018 годах оборот интернет-магазинов увеличился преимущественно за счет роста экземплярных продаж на фоне снижения средней цены.

В интернет-магазине Wildberries за первое полугодие 2019 покупатели приобрели 2,1 миллиона книг, что на 168 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером роста продаж стала детская, художественная и развивающая литература. В интернет-магазине Ozon оборот книг вырос на 23 процента. Здесь тенденция такова: в каждом заказе не менее 3-4 книг, нередко покупают на всю семью сразу. "На продажи книг значительно влияет информационное поле: всплеск спроса всегда наблюдается в связи кинопремьерами и резонансными событиями. Например, в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери росли продажи одноименной книги Виктора Гюго, а в апреле в преддверии премьеры последнего сезона "Игры престолов" продажи серии "Песнь льда и пламени" выросли в 2,5 раза по сравнению со средним показателем 2019 года", - отметила Анна Таранина, руководитель категории "Книги" на Ozon.

Читатели также охотно перепродают в интернете книги, которые уже прочитали. Причем часто готовы заметно снизить стоимость. Так, в сервисе объявлений Авито отметили, что средняя цена составила 790 рублей - на 5 процентов меньше, чем год назад. Люди порой в одном объявлении продают едва ли не весь книжный шкаф. И цена книги может составлять не более 50-100 рублей.