Новости

Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в интернет 12:21
В Севастополе нашли тело утонувшей во время шторма спортсменки 12:17
Mercedes-Benz готовит к премьере свой лучший седан в истории 12:15
"Респект и уважуха": Юрий Лоза вспомнил теплыми словами Вилли Токарева 12:12
На Барнаул обрушился мощный ураган 12:10
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе 12:08
ВИЧ-инфицированные могут остаться без лекарства 12:08
На примере супервулкана предложен способ прогнозирования извержений 12:07
Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу кредитов для молодежи 11:53
Сбежавшего после "воровского пира" осужденного нашли под Белгородом 11:53
В Якутске медсестру наградили за спасение тонущего мужчины 11:47
На Кубани эвакуированных школьников возвратят в детские лагеря 11:43
БМП будущего: Израиль представил технологии "умной" бронетехники 11:41
СК проверит смерть младенца в Челябинской области 11:40
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу 11:40
СК попросил арестовать еще трех участников дела о беспорядках 27 июля 11:39
В Красноярском крае на озере владелец моторки насмерть сбил ребенка 11:36
Ученые проследят за косаткой Александрой из "китовой тюрьмы" 11:36
На Ямале рабочего затянуло в канализационную трубу 11:35
Рябков: США стали "могильщиками" ДРСМД 11:34
Томские ученые нашли связь между вулканами и золотом 11:28
В Иркутской области вынесли приговор виновнику лесного пожара 11:25
Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян 11:23
Опубликована деловая программа Восточного экономического форума 11:22
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 12:07
Рубрика: Общество

На примере супервулкана предложен способ прогнозирования извержений

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная группа ученых предложила новый способ для прогнозирования извержений вулканов. Он основан на физике и на методах изучения случайных процессов (метод Монте-Карло).

Во вступлении к исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ученые говорят, что основная проблема изучения вулканов заключается в том, что неизвестно, в каком месте может произойти следующее извержение. Это затрагивает все действующие вулканы, поскольку всегда есть шанс раскрытия трещин в неожиданных местах, удаленных от вершины вулкана. Местные жители недооценивают опасность, которой они подвержены.

Фото: Lauren Dauphin, Landsat, U.S. Geological Survey / NASA Earth Observatory
Тайна озера на дне кратера вулкана в Антарктиде раскрыта спустя 30 лет

- Когда партия магмы достигает поверхности Земли, она образует отверстие, из которого извергаются вулканические продукты. Во многих вулканах магма может открывать отверстия на большом расстоянии от предыдущих в случайном порядке. Это затрудняет прогнозирование и расширяет районы вулканической опасности, - говорится в исследовании.

Местоположение отверстий можно определить с помощью физики переноса магмы и метода Монте-Карло. Способ проверяется в районе супервулкана Кампи Флегрей рядом с Неаполем. На карту нанесли 70 извержений, которые происходили последние 15 тысяч лет. Так им удалось увидеть, где конкретно располагаются пути наименьшего сопротивления для подземного потока магмы - порой они находятся в километрах от жерла вулкана

- Предполагая, что напряжение коры управляет траекториями магмы, мы делаем выводы о том, как магма передвигается от местоположения известного магматического резервуара до наблюдаемых отверстий.

Метод связывает распределение наблюдаемых жерл, свойства вулкана и движения магмы. Его новизна в том, что раньше исследователи применяли либо анализ местности, либо знания из физики для прогнозирования, теперь эти способы объединили, потому что по отдельности они не так действенны.

Общество Наука Общество Природа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек