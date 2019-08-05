На примере супервулкана предложен способ прогнозирования извержений

Международная группа ученых предложила новый способ для прогнозирования извержений вулканов. Он основан на физике и на методах изучения случайных процессов (метод Монте-Карло).

Во вступлении к исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ученые говорят, что основная проблема изучения вулканов заключается в том, что неизвестно, в каком месте может произойти следующее извержение. Это затрагивает все действующие вулканы, поскольку всегда есть шанс раскрытия трещин в неожиданных местах, удаленных от вершины вулкана. Местные жители недооценивают опасность, которой они подвержены.

- Когда партия магмы достигает поверхности Земли, она образует отверстие, из которого извергаются вулканические продукты. Во многих вулканах магма может открывать отверстия на большом расстоянии от предыдущих в случайном порядке. Это затрудняет прогнозирование и расширяет районы вулканической опасности, - говорится в исследовании.

Местоположение отверстий можно определить с помощью физики переноса магмы и метода Монте-Карло. Способ проверяется в районе супервулкана Кампи Флегрей рядом с Неаполем. На карту нанесли 70 извержений, которые происходили последние 15 тысяч лет. Так им удалось увидеть, где конкретно располагаются пути наименьшего сопротивления для подземного потока магмы - порой они находятся в километрах от жерла вулкана

- Предполагая, что напряжение коры управляет траекториями магмы, мы делаем выводы о том, как магма передвигается от местоположения известного магматического резервуара до наблюдаемых отверстий.

Метод связывает распределение наблюдаемых жерл, свойства вулкана и движения магмы. Его новизна в том, что раньше исследователи применяли либо анализ местности, либо знания из физики для прогнозирования, теперь эти способы объединили, потому что по отдельности они не так действенны.