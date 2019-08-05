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Рубрика: В мире

Работники лондонского аэропорта Хитроу не будут бастовать 5 августа

Британский профсоюз сообщил, что запланированная на 5 августа забастовка сотрудников лондонского аэропорта Хитроу не состоится. В понедельник продолжатся переговоры с администрацией воздушной гавани.

Напомним, ранее входящие в профсоюз Unite сотрудники службы безопасности аэропорта, а также инженерной и пожарной служб, отвергли предложение работодателя о повышении зарплат на 7,3 процента в течение двух с половиной лет. Члены профсоюза требуют от руководства аэропорта больших уступок.

Пассажиры аэропорта Хитроу не будут предъявлять паспорт при регистрации

Если переговоры в первый рабочий день этой недели не увенчаются успехом, во вторник, 6 августа, у пассажиров, вылетающих из лондонского Хитроу, возникнут проблемы. Предполетный досмотр будет длиться дольше обычного времени.

Ранее СМИ сообщали об отмене 177 рейсов. Вылет остальных может быть задержан. Некоторые авиакомпании предложили клиентам воспользоваться другими аэропортами Великобритании.

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