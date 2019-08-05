Прошедшая неделя была юбилейной: 105 лет назад, 28 июля - 4 августа 1914 года, европейские страны объявили войну друг другу, взорвалась 1-я МВ.

Громкий бренд - МИРОВАЯ - не совсем адекватен. Де-юре в войне участвовали 30 стран, но де-факто воевали только в Европе и только европейские государства, а в 1918 году еще США. Так что в военно-техническом отношении это просто одна из Общеевропейских войн (30-летняя война, война за Испанское наследство, за Австрийское наследство, 7-летняя война, Наполеоновские и т.д.). Но 1-я МВ и правда - не по названию, а по своей ОСОБОЙ СУТИ - выпадает из этого ряда прославленных массовых убийств.

Что же принципиально, "идейно" нового было в 1-й МВ?

Любое крупное историческое событие устроено так: человек предполагает, Бог - располагает. Столкновение амбициозных, карьерных, корыстных планов разных политиков, корпоративных групп (высшая из них называется "государством"), часто помимо всяких их желаний и расчетов складывается каким-то образом в Новый Мировой Пазл, как столкновение амбиций ученых приводит к открытию новой Картины Мира.

В случае 1-й МВ все начиналось вполне традиционно: борьба "альфа-стран" ("Великие Державы") ради демонстрации друг другу и народам своей "альфовости". Дряхлая, "лоскутная" Австро-Венгрия хотела продлить существование традиционным способом - "маленькая победоносная война" против Сербии. Но не вступиться за Сербию не мог Николай II - "уход в кусты" означал бы и в Европе, и, главное, внутри неспокойной России полный крах его авторитета. Но разгрома Австрии Россией не могла допустить Германия, которая тогда теряла бы единственного союзника, а лично Вильгельм - свой "альфа-образ". Но разгрома России не могла допустить Франция - тогда она остается один на один с Доминантной Германией. Вот так - дедка за репку, бабка за дедку - все европейские страны, "задом наперед", то есть сами того не желая, втянулись в Большую Войну (последней была Англия, которая тоже боялась резкого усиления Германии). Эйнштейн, глядя на то, как люди - за Родину! - рвутся в военкоматы, чтобы убивать/умирать, сказал: "У Европы ампутировали головной мозг".

Вот так - дедка за репку, бабка за дедку - все европейские страны втянулись в Большую Войну

Однако ничего "принципиально нового" в этом Групповом Суициде не было. Примерно так начинались и все предыдущие "групповые евросвалки". Кто-то - Испания в XVI веке, Франция в XVII - начале XIX, Австрия в XVII-XVIII, Пруссия (Германия) в XIX веке - из-за переизбытка сил и драйва стремился стать "Альфой среди Альф", средством для этого в эпоху "земельной Цивилизации" избирал территориальные захваты, ну а остальные противодействовали - и понеслось...

Так, военными кругами нарезала себя европейская История.

А в ХХ веке - споткнулась. Круг войн - разомкнулся. Почему? Не потому, что рухнули четыре Империи - Германская, Российская, Австрийская и Османская. И даже не потому, что "победитель не получает ничего" - Англия и Франция понесли огромные жертвы, но "взамен" добились лишь немецких репараций, "на проценты с которых" вырос Гитлер... В конце концов победители Наполеона в 1815 году тоже мало что "положили в карман".

Принципиально новыми были "идейные репарации", которые заплатило самому себе в результате 1-й МВ французское и английское общество. Ни из одной самой кровавой войны раньше таких выводов не делали. НИКОГДА БОЛЬШЕ - вот самоощущение пирровых победителей. В Германии и России по разным причинам вывод из войны был другой: МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ. Сочетание этих двух психологий породило "логическое завершение" 1-й МВ - Вторую МВ. Нападение Германии, моральная и физическая капитуляция Франции, "полупоражение" Англии, затем - победа СССР в ВОВ. Но по итогам 2-й МВ то же самое НИКОГДА БОЛЬШЕ стало моральным императивом уже для Германии и для России.

Так 1-2-я МВ (неразрывный процесс!) стали концом традиционной Европейской Истории - войн, территориальных захватов и брутальных Империй. Материальным воплощением этого "конца старой Европы" стало МИРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Европы - невозможное никогда раньше. Война перестала быть "продолжением политики другими средствами" - она просто УШЛА ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ. Уход этой "скрепы" означал СИСТЕМНЫЙ ПЕРЕВОРОТ в политике, в самой ИДЕЕ политики. Все то, что веками давало "последний сакральный смысл" - территориально-силовое соперничество Альфа-народов и Государств, - вдруг оказалось... ненужной чепухой (нечто похожее случилось и с религиозными спорами). Война преодолела себя: разрушила военную парадигму общественного сознания. Конечно, это случилось и из-за создания ЯО. Но "хитрость Истории" заключалась в синергии от СОВПАДЕНИЯ двух разных рядов событий - моральной усталости от войн и технической возможности самоликвидации Цивилизации. Предустановленная гармония: "дорога Бомба к ужину Европы"... А это именно "ужин" - когда Европа переросла свой воинственный пубертат, она перестала быть "главным континентом", мотором Мировой Политики. "Закат Европы", как в годы 1-й МВ сказал Шпенглер...

Война преодолела себя: разрушила военную парадигму общественного сознания

Почему 1-2-я МВ - а не предыдущие многолетние войны - сломали психологию Европы?

Одна из причин в том, что ХХ век завершил переход от феодально-сословной Европы к Европе массового гражданско-буржуазного общества. С совсем другой человеческой самооценкой, иными социальными ценностями, другими семьями и условиями жизни. В этот мир Война очень плохо вписывалась. И - опять Хитрость Истории - именно этому миру довелось увидеть самые страшные и разрушительные войны. Увидеть - чтобы содрогнуться - сказать себе "НИКОГДА БОЛЬШЕ" - и начать строить Новую Историю, "Историю После Войн".