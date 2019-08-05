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05.08.2019,  
18:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Иранский танк перегрелся во время "Танкового биатлона"

Экипаж иранской команды в ходе второго заезда после прохождения брода на маршруте "Танкового биатлона" Армейских международных игр не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя. В результате танк перегрелся.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-центре Армейских международных игр-2019. Из-за перегрева задымил моторный отсек машины. Службам поддержки пришлось устранять задымление. Никто из членов экипажа не пострадал.

"РГ" уже сообщала о том, что на нынешних Армейских играх команда России побила рекорд 2017 года. Выполнила задание за 18 минут 55 секунд. Рекорд двухгодичной давности составлял 19 минут 10 секунд.

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