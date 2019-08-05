Как жителю региона прикрепиться к цифровому участку в Москве

На губернаторских выборах в 16 регионах и на довыборах в Госдуму в 4 регионах теперь можно проголосовать не только в самих этих регионах, но и на цифровых участках в Москве. Рассказываем, как это работает.

Курс Центризбиркома - где бы ни находился избиратель в день выборов, у него должна быть возможность реализовать свое право голоса. Цифровые участки в Москве - это специально оборудованные площадки, где избиратели из регионов смогут выбрать своего губернатора или депутата Госдумы.

Например, вы живете в Москве, а прописка у вас сахалинская. Или постоянно проживаете на Ставрополье, но уже точно знаете, что в день голосования, 8 сентября, будете находиться в столице. При этом вы хотели бы выбрать губернатора в своем родном регионе. Именно такую возможность и дает новая модель: избирателю нужно лишь заранее прикрепиться к удобному для него цифровому участку, а затем прийти туда с паспортом в день выборов, 8 сентября.

Для начала определитесь с местоположением цифрового участка. Всего их в Москве 30. Три из них созданы в центре - в районах Якиманка, Тверской и Красносельский. Остальные разбросаны по всему городу. Например, для тех, кто живет в районе станции метро "Тушинская", ближе всего будет участок у метро "Сходненская", расположенный в школе № 1056. Для жителей новой Москвы работают два участка в "цифре" - в Щербинке и в Троицке. Добираться до них придется подольше, но все-таки не на Ставрополье или Сахалин, а в пределах одного московского округа.

Сервис поиска избирательных участков, в том числе цифровых, доступен на сайте ЦИК России, а с 1 августа - еще и в официальном аккаунте ЦИК в социальной сети "ВКонтакте". При нажатии на плашку "ТИК и УИК на карте России" открывается карта со всеми избирательными участками в стране. Чтобы увидеть только цифровые в Москве, нужно включить на карте соответствующую опцию (она маркирована красным цветом) и выключить отображение традиционных помещений для голосования. Определяете наиболее удобный вам вариант по местоположению, после чего идете на портал госуслуг и уже официально прикрепляетесь к нему.

Заявления избирателей принимаются до 4 сентября на портале госуслуг

Как это делается? На сайте www.gosuslugi.ru нужно зайти в личный кабинет и подать заявление о включении в список избирателей на цифровом участке в Москве. Электронную форму заявления можно найти либо по поиску, либо на заглавной странице портала, кликнув на плашку "Единый день голосования 8 сентября 2019 года". Если хотите выбрать губернатора, нажимаете опцию "выбрать избирательный участок на региональных выборах", если депутата Госдумы - опцию "выбрать избирательный участок на федеральных выборах".

Откроется пошаговая инструкция. Первый шаг - выбрать удобный вам избирательный участок, где желаете проголосовать. Здесь в графу поиска вбиваете слово "Москва", выбираете тот самый УИК, который наиболее удобен по местоположению (причем на экране должно отобразиться, что 8 сентября тут проводятся выборы губернатора вашего региона), и нажимаете кнопку "Подтвердить". После этого остается ввести код подтверждения, который приходит на мобильный телефон, и все, заявление подано. Система сделает уведомление на экране: "Ваше заявление сформировано и будет направлено в ЦИК России". Процесс занимает не больше 5 минут.

Еще пара часов уходит на проверку заявления избирательной системой, и если все в порядке, то избиратель прикрепляется к выбранному им цифровому участку. В личный кабинет на портале госуслуг в тот же день приходит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией об участке (адрес, телефон) - ее рекомендуют взять с собой в день голосования. При этом не обязательно в бумажном формате, можно просто сохранить на смартфоне.

В день выборов, 8 сентября, такой гражданин при предъявлении паспорта на цифровом участке получает персональную карту доступа к электронному бюллетеню. Это даст возможность проголосовать на специальном терминале, и голос будет учтен именно в том регионе, где человек зарегистрирован.

Прием заявлений о прикреплении к цифровому участку идет с 24 июля, а завершится он за три дня до самих выборов (к полуночи 4 сентября по московскому времени). Для отправки заявления нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и примерно пять минут свободного времени.

Сведения обо всех прикрепившихся к цифровым участкам в Москве включаются в "Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства". Таким образом, двойное голосование невозможно. При этом если у человека изменились обстоятельства и он не планирует 8 сентября быть в Москве, он может отозвать свое заявление, но сделать это нужно не позднее 24.00 4 сентября по мск. "В этом случае он не исключается из списка избирателей по месту своего жительства", - говорится в утвержденном ЦИК "Порядке организации голосования на цифровых участках в Москве".

Отметим, что цифровые участки имеют свою уникальную нумерацию, которая начинается с четырехзначного числа "9001" и далее идет по возрастанию. Если эксперимент в Москве пройдет успешно, то уже в следующем году в регионах страны появится 2500 УИКов в "цифре", а в 2021 году - 5000 цифровых участков по всей стране.