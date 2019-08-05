На конкурсе "Московские мастера" назвали лучших психологов

Победителем финала первого городского конкурса "Московские мастера" стала Анастасия Ильина, медицинский психолог Клиники кризисной помощи при Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы.

- Конкурс помогает заметить "маленькие" успехи, делиться и обмениваться ими с коллегами, делать видимой и значимой работу психолога в сфере душевного здоровья, - поделилась победительница впечатлениями.

В финальный тур вышли призеры и победители отборочных этапов - психологи из различных учреждений города Москвы со стажем работы не менее двух лет. Им пришлось пройти этап оценки теоретических знаний, принять участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре и сделать видеопрезентацию.

Анастасия вот уже четыре года работает медицинским психологом в клинике кризисной помощи при Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения города Москвы и занимается семейным консультированием. Регулярно сталкивается с трудными жизненными ситуациями в семьях - стрессом, горем, потерей близкого человека. "Для меня важно построить хороший разговор, в котором мы сможем найти выход из кризисной ситуации, точку опоры для всех членов семьи. Курс реабилитации в нашей клинике помогает семьям приобрести новый опыт взаимодействия друг с другом и со специалистами, а в будущем успешнее справляться с трудностями в жизни", - говорит Анастасия Ильина.