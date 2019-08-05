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05.08.2019 12:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новая зона отдыха появится в парке Победы в Зеленограде

Текст: Ирина Огилько

Будущим летом в столице откроется обновленная зона отдыха с купанием. Это будет очищенный и благоустроенный пляж с озерной водой в Зеленограде, сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы.

В парке "Филатов луг" появится экотропа

Большой городской пруд - излюбленное место отдыха жителей Зеленограда. В летнее время здесь располагается одна из 12 разрешенных в городе зон отдыха с купанием. Немного западнее находится Малый городской пруд, и вместе два пруда образуют единый водоем площадью около 12 га. Как пояснили "РГ", до начала работ была проведена гидрологическая экспертиза дна водоема, которая показала обильное отложение ила, кроме этого, подпорки берегов находились в неудовлетворительном состоянии. Чтобы вернуть водоему чистоту и позволить безопасно купаться и отдыхать гражданам в этой зоне города, водоем спустили, а дно очистили. Причем для того, чтобы вывезти весь мусор потребовалось более 100 единиц техники, включая самосвалы, экскаваторы и бульдозеры. Одновременно специалисты провели укрепление подпор берегов с помощью гранитного камня и сетки. На пляже заменили песок, построили новую лодочную станцию и две спасательные вышки. А в сентябре, по окончании всех работ, водоемы наполнят водой.

Напомним, что вдоль берега прокладывают набережную, на которой поставят лавочки, проведут подсветку.

Полностью завершить работы по благоустройству парка Победы планируется в текущем году.

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