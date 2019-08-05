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05.08.2019 12:39
Проект: В регионах

НВАЭС перевыполнила план по электроэнергии

Нововоронежская АЭС на 124,76% выполнила план июля по выработке электроэнергии.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В июле 2019 года Нововоронежская АЭС (НВАЭС) выработала 1 млрд 500 млн 818 тыс. кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 124,76%. Этого количества достаточно для того, чтобы в течение почти четверти века снабжать электричеством город, подобный Нововоронежу.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в июле составил 59,72% при плане в 55,37%. Совокупная выработка Нововоронежской АЭС с начала текущего года - 10 млрд 381 млн 479 тыс. кВтч электроэнергии, что превышает плановый показатель на 2,81%.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 4 и 6 Нововоронежской АЭС. На энергоблоке №5 идет планово-предупредительный ремонт (ППР). Энергоблок №2 НВАЭС-2 (энергоблок №7 НВАЭС), на котором продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, также выдает электроэнергию в единую энергосистему страны. Напомним, 1 мая энергоблок был включен в сеть, а 31 июля реакторную установку впервые вывели на проектную мощность (100%). До конца текущего года он будет введен в эксплуатацию.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Сегодня Нововоронежская АЭС является крупнейшим в Воронежской области производителем электрической энергии, обеспечивая около 85% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности Нововоронежа в тепле. Атомная станция снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3 млн жителей Центрально-Черноземного региона. А с вводом в эксплуатацию инновационного энергоблока №2 НВАЭС-2 суммарная мощность станции возрастет в 1,5 раза, что даст мощный импульс для развития экономики региона.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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