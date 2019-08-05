Тепло вернется в Москву в середине недели

После рекордного затяжного периода холода в столицу на этой неделе может вернуться тепло. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня в столице воздух прогреется до +11...+14 градусов днем, в вечерние часы будет +8...+11 градусов. По области разброс температур от +6 до +14.

В результате среднесуточная температура воздуха в регионе будет ниже нормы на 6-7 градусов, что соответствует концу сентября. Атмосферное давление ниже нормы - 738 мм рт. ст., ветер порывами до 12 м/с. Временами возможны кратковременные дожди.

- Понедельник станет последним холодным днем. Уже во вторник температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов, а со среды в дневные часы вернутся привычные для августа +20 градусов, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Впрочем, синоптик не уточнила, как долго простоит тепло. Согласно долгосрочному прогнозу погоды Гидрометцентра России, возможно, в выходные дни потеплеет до +26 градусов. Аналогичный прогноз дали и специалисты центра погоды Фобос, пообещав, что со среды начнется повышение температуры, дожди будут маловероятны, а к выходным воздух прогреется впервые за долгое время до климатической нормы.

Кстати, в 2010 году пятого августа на термометрах было +36,6. А в 1960 году воздух остывал до +5,6.