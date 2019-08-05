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05.08.2019 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме насильник и убийца получил 23 года строгого режима

Текст: Елена Шулепова (Кострома)

В Костромской области вынесен приговор за убийство несовершеннолетней, произошедшее 16 лет назад. Рецидивист получил 23 года за убийство и изнасилование, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК Ольга Вакурова.

Преступление было совершено в мае 2003 года в поселке Дружба Судиловского района. На пустыре была обнаружена изнасилованная и зверски убитая местная 16-летняя девушка.

Фото: Никита Зайков/РГ
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- Данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, 16 лет оставалось нераскрытым, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, - рассказала Ольга Вакурова. - Лишь в этом году удалось получить данные о причастности к этому местного жителя, находившегося в местах лишения свободы за ряд тяжких преступлений.

Представитель СУ СК подчеркнула, что это результат работы, проводимой на постоянной основе следователями и криминалистами, в том числе криминалистами центрального аппарата СК России, и сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела было возобновлено.

В конечном итоге в основу обвинения легли экспертные исследования, в том числе молекулярно-генетическая экспертиза. Кроме того, подробности случившегося рассказал сам 52-летний мужчина, когда его привезли на тот пустырь для проверки показаний.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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