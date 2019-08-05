В Москве 10 августа отменили развод караулов Президентского полка

В субботу, 10 августа, в Московском Кремле не состоится развод пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

По данным ведомства, отменена традиционная субботняя церемония на Соборной площади Московского Кремля из-за служебной занятости военнослужащих.

Следующая церемония должна состояться 17 августа.

Напомним, что в этом году проходит 15 сезон церемоний развода пеших и конных караулов. Продлится сезон до конца сентября, если позволят погодные условия.