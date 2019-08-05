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05.08.2019 14:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве 10 августа отменили развод караулов Президентского полка

Текст: Ирина Огилько

В субботу, 10 августа, в Московском Кремле не состоится развод пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Фото: Архив оркестра "Стремсгодсет"
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По данным ведомства, отменена традиционная субботняя церемония на Соборной площади Московского Кремля из-за служебной занятости военнослужащих.

Следующая церемония должна состояться 17 августа.

Напомним, что в этом году проходит 15 сезон церемоний развода пеших и конных караулов. Продлится сезон до конца сентября, если позволят погодные условия.

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