В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Во вторник, 6 августа, с 9.00 до 21.00 объявлен желтый уровень погодной опасности. Он связан с сильным порывистым ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, порывы ветра во вторник могут достигать 16-20 метров в секунду, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, в частности, падению веток деревьев, а также плохо закрепленных конструкций.

Помимо ветра временами возможен дождь.

Напомним, что желтый уровень опасности является вторым из четырех подобных уровней и обозначает "потенциально опасную погоду".