В Москве появился новый онлайн-сервис для предпринимателей

В Москве появился новый онлайн-сервис под названием "Индивидуальная траектория развития". Он разработан в ГБУ "Малый бизнес Москвы", а доступен в личном кабинете на портале mbm.ru.

Сервис способен помочь предпринимателям оценить уровень своих знаний и создать персональный план по росту. Сначала он предложит пройти тест на определение уровня hard (профессиональных) и soft (личностных) skills, установить бизнес-цель, которой предприниматель хочет достичь. На основе этой информации порекомендует, как этого добиться, на какие обучающие спецпроекты обратить внимание, какие онлайн-курсы пройти.

Комментируя новинку, заммэра Москвы Наталья Сергунина сказала:

- Чтобы быть успешными, предпринимателям нужно постоянно совершенствовать свои компетенции. Город предлагает бизнесу множество программ для комплексного обучения. Сориентироваться в них и выбрать самые полезные для себя поможет новый персонализированный сервис. Он довольно гибкий. Индивидуальный план обучения можно корректировать, например, по результатам промежуточных тестов.

К примеру, если окажется, что человеку не хватает знаний в сфере финансовых инструментов, ему предложат посетить практическую конференцию "Финансы для развития малого бизнеса". Для изучения тонкостей налогообложения для бизнеса посоветуют принять участие в семинаре "Региональные налоговые льготы для предпринимателей города Москвы". В сфере маркетинга поможет может семинар "SEO: ликбез и интерактив. Нужно ли продвижение именно вам?".