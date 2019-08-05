В парк "Сокольники" привезут воду из реки Ганг

В столичном парке "Сокольники" на Фестивале дружбы "День Индии", который пройдет с 9 по 11 августа, можно будет окунуться в священную воду реки Ганг.

Как сообщают организаторы праздника, гостей фестиваля ждут зажигательные индийские танцы, яркие краски и запахи разнообразных специй и благовоний, ярмарка индийских товаров, шоу барабанщиков и артистов на ходулях - всего около 400 артистов и музыкантов. Так же здесь будет и спортивная площадка, где можно сразиться в национальную игру - шахматы. Красивым обещает стать шествие колесниц Радха-яхта.

Чтобы гостям было проще ориентироваться, парк "Сокольники" разобьют на 5 зон, поделенных по различным тематикам. Многих гостей парка, как и в прошлые годы, а праздник отмечается в городе в шестой раз, привлечет фудкорт-зона, где приготовят традиционные индийские блюда и сладости, в том числе сюда привезут почти горы спелых плодов манго. И конечно, главным событием станет возможность омыть руки в воде реки Ганг. Как рассказала "РГ" один из организаторов праздника Дарья Котвани, для этих целей в парке установят специальный бассейн, рядом с которым пандиты, что в переводе с санскритского означает "ученые", будут читать священные гимны и поливать желающим руки. Как поясняет Котвани, вода считается целебной и приносит удачу.