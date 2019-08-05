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05.08.2019 11:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В парке "Филатов луг" появится экотропа

Текст: Ирина Огилько

На территории новой Москвы в парке "Филатов луг" будет обустроена экотропа. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента капремонта Москвы.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Эта территория является частью Ульяновского лесопарка, и чтобы впредь прогулки не портили биоразнообразие парка, было решено создать деревянные мостки над почвой. Они продолжат сформировавшийся за десятилетия пешеходный маршрут по парку. Длина прогулочного маршрута составит 2 км, на котором будет 16 мест для отдыха. Территорию в ночное время подсветят.

- Изюминкой прогулочного маршрута станут разнообразные перголы - навесы, которые построят в стиле лесного полога, имитирующего ветви деревьев, - подчеркнули в ведомстве. Более того, будут здесь и своеобразные перголы-уголки и перголы-арки с качелями и лавочками.

Напомним, что до начала работ по благоустройству территория была неухоженной, здесь были поваленные деревья, заросшие до состояния дебрей кустарники, проложены многочисленные тропы. После работ парк будет отвечать современным запросам к комфорту и максимально гармонировать с природой.

Завершить работы по благоустройству парка планируется в текущем году.

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