В рязанскую колонию пытались провезти мобильные телефоны на тракторе

В Рязанской области поймали тракториста на попытке провести в одну из колоний 22 сотовых телефона. Запрещенные предметы были обнаружены сотрудниками оперативного отдела ИК-5 при досмотре трактора, въезжавшего на охраняемую территорию, сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН России.

У оперативников имелась информация о возможной попытке доставки мобильников на территорию колонии для осужденных. При проверке трактора МТЗ-82 оперативная информация подтвердилась: запрещенные предметы были найдены под обивкой спинки сиденья. Всего оперативниками было изъято 22 сотовых телефона, 13 зарядных устройств, 23 аккумулятора и 17 сим-карт.

По данному факту начата проверка, в ходе которой предстоит установить нюансы данного способа попадания мобильников в колонию и всех участников этой схемы. По результатам проверки все виновные будут наказаны в соответствии с законом, подчеркнули в пресс-службе ведомства.