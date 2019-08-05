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05.08.2019 10:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фигурка дальневосточного леопарда добралась до Северного полюса

Текст: Ольга Журман
Фото: Национальный парк "Русская Арктика" Фото: Национальный парк "Русская Арктика"
Фото: Национальный парк "Русская Арктика"

Герой всероссийской акции "Заповедное путешествие леопарда" - фигурка дальневосточного леопарда - прибыл на Северный полюс. Об этом сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Картонный символ редчайшей пятнистой кошки взяли с собой в путешествие на атомном ледоколе "50 Лет Победы" сотрудники национального парка "Русская Арктика".

Всероссийская акция "Заповедное путешествие леопарда" стартовала 11 января в рамках празднования Дня заповедников и национальных парков. За семь с лишним месяцев картонный леопард по имени Лео был сфотографирован на фоне достопримечательностей более 30 заповедников и нацпарков.

В Архангельске его взяли с собой на ледокол сотрудники национального парка "Русская Арктика". Вместе с ними Лео побывал на Северном полюсе. Он был сфотографирован на фоне бескрайних ледовых просторов, а также вместе с инспекторами "Русской Арктики" - у ледокола и у знака "Северный полюс". Ожидается, что затем дальневосточный леопард также передаст фотопривет с земли Франца Иосифа.

Акция "Заповедное путешествие леопарда" будет продолжаться в течение всего 2019 года. Предположительно в январе будущего года Лео доберется до национального парка "Куршская коса" в Калининградской области.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Приморский край СЗФО Архангельская область Архангельск
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