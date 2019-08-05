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05.08.2019 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае зоозащитники встретят косаток перед выпуском в море

Текст: Ольга Журман

В понедельник вечером идущее по Амуру судно с морскими млекопитающими должно подойти к поселку Иннокентьевка. Здесь его встретит команда зоозащитников, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганеса Таргуляна.

В Иннокентьевке животных перегрузят на машины и доставят на мыс Перовского к месту выпуска.

Как сообщает ВНИРО, пока животные идут на судне по Амуру, спины и плавник косаток покрыли специальной мазью для предотвращения пересыхания, над транспортировочными ваннами навесили солнцезащитный тент. Чтобы поддерживать комфортную для животных температуру воды, в ванны с косатками кладут лед.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Третью группу косаток отправили на судне по Амуру для выпуска на волю

По словам Торгуляна, ситуация с погодой в Николаевске-на-Амуре лучше, чем в Хабаровске.

"Градуса 23-24 тепла, дымка и нет палящего солнца", - отмечает эксперт.

Напомним, первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток - 16 июля. Эта группа разделилась: две старшие особи ушли далеко в море, а младшая - Александра - осталась у берега и кормилась у невода. Ее судьба беспокоит экологов, они просили очевидцев не кормить ее, снимать на видео и пересылать кадры им, чтобы специалисты смогли оценить поведение животного. На сегодня известно, что Александра движется на север от Сахалина. Одна она или с дикими сородичами, пока сказать сложно.

Справка "РГ"

"Китовой тюрьмой" названо место в бухте Средняя Приморского края, где с осени 2018 года находились 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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