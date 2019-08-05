Губернатор Приамурья призвал запретить проживание в аварийных домах

С инициативой запретить гражданам проживание в домах, признанных аварийными, выступил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Амурской области Василий Орлов.

Вопрос подняли после того, как во время проверок, связанных с пришедшим в Приамурье паводком, обнаружилось, что некоторые люди продолжают жить в домах, признанных непригодными для этого еще после наводнения 2013 года. При этом полагающиеся им выплаты на переселение граждане получали.

"Васили Орлов поручил министерству юстиций области подготовить предложения для изменения федерального законодательства", - сообщается на сайте регионального правительства.

Также на заседании обсуждалась текущая обстановка в области. Орлов отметил хорошую работу Благовещенского района, где вовремя оборудованные дамбы не дали воде зайти в села.

По информации пресс-службы правительства, к утру 5 августа в Приамурье остается подтопленным 41 населенный пункт. В воде 54 частных жилых дома, 1110 придворовых территорий. Размыты 52 участка автомобильных дорог. Жители двух сел в Мазановском районе отключены от электроснабжения.

Эвакуировано 2394 человека, в том числе 824 ребенка. При этом 229 человек находятся в пунктах временного размещения, а остальные у родственников.

Помощь в ликвидации паводка оказывают пожарные и спасатели. Задействовано 884 человека, 205 единиц техники и 23 плавсредства. Территории очищают от мусора, просушивают дома и мебель, ремонтируют мостовые переходы. Продукты и гуманитарную помощь в пострадавшие районы доставляют вертолетами Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.