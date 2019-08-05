Что едят наши дети в школьных столовых? Сколько стоит горячий обед и кто за него платит? Без преувеличения питание учащихся - одна из самых обсуждаемых тем на любой семейной кухне. Особенно когда узнаешь, что содержимое тарелки зачастую зависит от родительского кошелька.

Кому-то котлету с пюрешкой, а кому-то - чай с булочкой? Такого больше не будет. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Увы, сегодня такие случаи нередки: кто-то из школяров получает только суп или только второе, а кто-то - полноценный обед из трех блюд.

С такой дискриминацией решили покончить в школах Хабаровского края: с 1 сентября все тамошние ученики начнут обедать по единому меню. Законодательная Дума региона приняла закон, который изменил организацию питания школьников из малоимущих и многодетных семей: уравнял этих ребят с более обеспеченными одноклассниками. Теперь набор блюд в столовой не будет зависеть от дохода семьи.

Менять систему решили после того, как губернатор края Сергей Фургал узнал: учеников на больших переменах кормят по-разному: одним - котлету с пюрешкой, другим - чай с булочкой. За первых, как выяснилось, платили родители, за вторых, из малообеспеченных семей, - муниципалитеты.

А вторых в крае - 32 тысячи! Чтобы они не сидели голодными на уроках, из региональной казны в местные бюджеты ежегодно перечислялась субвенция - 106 миллионов рублей. Звучит мощно. Но на что хватало этих миллионов на деле?

В пересчете на каждого льготника школьный завтрак, например в Хабаровске, обходился казне в скромные 32 рубля. А завтрак, за который платили родители, - рублей в 70. Отсюда и половинный рацион для детей из малоимущих и многодетных семей. По словам координатора федерального проекта "Новая школа" в Хабаровском крае Ирины Беловой, разница в цене завтрака для льготников и "платников" в других местах доходила и до 55 рублей.

В школьных столовых вводится единое меню, а чиновники и депутаты сами пробуют блюда для учеников на вкус

В общем, с нового учебного года субвенции муниципалитетам отменяются.

- Вводится софинансирование расходов: 27 процентов из муниципальных бюджетов и 73 - из краевого, - пояснила председатель Собрания депутатов Советско-Гаванского района Лариса Лисова.

А значит, заметно вырастут суммы на питание льготников. Если прежде на одного ученика, проживающего на юге региона, в год из краевой казны выделялось 3100 рублей, то теперь будет 8100. В районах, приравненных к северным, финансирование увеличится с 4030 до 10 530 рублей, на Крайнем Севере - с 4960 до 12 960.

- Мы скорректировали бюджет и выделили на сентябрь - декабрь 2019 года 86,3 миллиона рублей на питание школьников льготных категорий, - сообщила председатель думского комитета по соцзащите населения и здравоохранению Ирина Штепа. - В следующем году на это потребуется 220 миллионов.

По словам министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой, питание для школьников будет равным, но конкретный состав меню каждая школа будет определять самостоятельно.

Именно о составе меню обеспокоились, в свою очередь, в Казани. Там подводят итоги эксперимента, который проводили в городских школах по распоряжению мэра города.

Эксперты, включая депутатов, приходили в школы без предупреждения, покупали стандартный школьный обед за 69 рублей, а потом заполняли анкеты, где оценивали блюда по 5-балльной шкале и указывали на недочеты. Цель проверок - выявить проблемы в системе питания, понять, насколько вкусно кормят учеников. Что показал рейд?

- Нынешняя проверка школьного питания - не кампанейщина, когда прошлись по столовым, и все затихло, - заверила депутат Казанской гордумы, главврач детской поликлиники №7 Таиса Чернова. - Я уже два созыва в гордуме: вопрос регулярно в повестке. В школы выхожу очень часто, и всегда без предупреждения. Сейчас грубых нарушений нет. Бывает, попадаются невкусные блюда, но всегда есть выбор. К примеру, гороховый суп пробовала. Конечно, двухсотграммовые куски мяса не попадаются, но он вполне приличный: горячий, гренки к нему подают.

Правда, по словам депутата, дети всегда чем-то недовольны. "Им же хочется пиццу или сосиску в тесте, а мы их заставляем есть то, что полезно: горячие блюда, салаты, фрукты, - посетовала Чернова. - Культура питания все-таки из дома идет. Если там не едят супы, каши, запеканки, то и в школе приучить к этому очень сложно".

В целом итогами проверки комиссия оказалась довольна. Оценку "5" получили 76 казанских школ, еще 67 учреждениям поставили "4". Но 23 школы все-таки получили "трояк". Основные претензии: холодная еда, жесткий плов, невкусные котлеты. До первого сентября в этих школах должны устранить основные проблемы. Местные власти обещали финансовую поддержку: на обновление оборудования в столовых выделят 45 миллионов рублей, на закупку недостающей посуды - 11 миллионов.

Кстати, в департаменте продовольствия и социального питания Казани, который "отвечает" за вкусную еду в школе, прислушиваются не только к мнению чиновников, но и родителей. Во время каникул для мам и пап организовывают экскурсии по цехам комбината школьного питания, устраивают дегустацию.

Но самое главное - на ассортимент столовой могут повлиять и сами школьники. С учетом именно детских пожеланий в меню стало меньше котлет и тефтелей. Их потеснили блюда из цельного мяса птиц и говядины с красивыми, ресторанными, названиями. Например, "грудка куриная по-французски", "фрикасе из индейки", "мясо по-татарски с черносливом".

Что говорят родители

Сам факт того, что в школе ребенка кормят, не может не радовать. Другой вопрос, чем. А еще - как обустроено все вокруг. В соцсетях - тысячи историй "из жизни".

- Завтрак в начальной школе - омлет или каша, чаще манная, - рассказывает мама второклассницы Валерия П. - Дочка не ест. Да и сами учителя отмечают: дети, как правило, такие завтраки не жалуют. Хотя все съедобно - проверено. Мне кажется, все зависит от того, как привык ребенок питаться дома. Те, кто пришел в школу из детского сада, думаю, съедят и омлет, и кашу - для них это привычные блюда.

Котлеты и тефтели в школьном меню потеснили "грудка куриная по-французски", "фрикасе из индейки", "мясо по-татарски с черносливом"

- Прекрасный завтрак: кашка, бутерброд с сыром и масло. Масло порционное, как в самолете - в маленькой пачке. А вот ножей нет. И что делать с маслом, куском есть? - недоумевает мама пятиклассника Ксения А. - Та же история с апельсином. Дети его грязными руками мусолят. Нет, руки конечно, моют, но номинально. Потому что, как правило, в столовой у умывальников нет мыла.

Официально

- Организация питания в школах должн соответствовать правилам и нормативам СанПиНов, утвержденным Роспотребнадзором, - сказали "РГ" в министерстве просвещения. - Кроме того, фактический рацион питания по примерному меню школы согласовывают с территориальными органами Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили: порции в меню должны быть определенной массы, а их пищевая и энергетическая ценности приравниваются к суточной потребности ребенка того или иного возраста в основных витаминах и микроэлементах.Чтобы понять, насколько эффективно в регионах России работают различные программы питания школьников, минпросвещения в 2019 году проводит всесторонний мониторинг "Система организации горячего питания в дневных общеобразовательных организациях". По его итогам эксперты подготовят методические рекомендации для региональных властей. Опираться обещают на лучшие региональные практики.

В обычной школе обязательно двухразовое горячее питание: завтрак и обед. Для "продленки" - еще полдник. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Между тем

Меню по расписанию

Весь процесс школьного питания строго регламентирован официальным документом, который обновляется практически ежегодно, - это "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания…". Они, в частности, предусматривают:

- в обычной школе обязательно двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для тех, кто ходит в продленку - плюс полдник. Если пребывание круглосуточное (интернат), кормить должны пять раз в день. За 1 час перед сном - второй ужин: стакан кисломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.);

- ежедневно в рационах должно быть мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня;

- завтрак: закуска, горячее блюдо и горячий напиток, желательны овощи и фрукты;

- обед: закуска, первое (суп), второе (горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. Закуска - салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы, свежая зелень. Можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи;

- сливочное масло для заправки гарниров и других блюд нужно предварительно растопить и довести до кипения;

- яйцо варят 10 минут после закипания воды, а сосиски готовят, как минимум, 5 минут;

- толщина омлетов - не выше 4 см, срок хранения бутербродов - 1 час.