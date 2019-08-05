Увы, сегодня такие случаи нередки: кто-то из школяров получает только суп или только второе, а кто-то - полноценный обед из трех блюд.
С такой дискриминацией решили покончить в школах Хабаровского края: с 1 сентября все тамошние ученики начнут обедать по единому меню. Законодательная Дума региона приняла закон, который изменил организацию питания школьников из малоимущих и многодетных семей: уравнял этих ребят с более обеспеченными одноклассниками. Теперь набор блюд в столовой не будет зависеть от дохода семьи.
Менять систему решили после того, как губернатор края Сергей Фургал узнал: учеников на больших переменах кормят по-разному: одним - котлету с пюрешкой, другим - чай с булочкой. За первых, как выяснилось, платили родители, за вторых, из малообеспеченных семей, - муниципалитеты.
А вторых в крае - 32 тысячи! Чтобы они не сидели голодными на уроках, из региональной казны в местные бюджеты ежегодно перечислялась субвенция - 106 миллионов рублей. Звучит мощно. Но на что хватало этих миллионов на деле?
В пересчете на каждого льготника школьный завтрак, например в Хабаровске, обходился казне в скромные 32 рубля. А завтрак, за который платили родители, - рублей в 70. Отсюда и половинный рацион для детей из малоимущих и многодетных семей. По словам координатора федерального проекта "Новая школа" в Хабаровском крае Ирины Беловой, разница в цене завтрака для льготников и "платников" в других местах доходила и до 55 рублей.
В общем, с нового учебного года субвенции муниципалитетам отменяются.
- Вводится софинансирование расходов: 27 процентов из муниципальных бюджетов и 73 - из краевого, - пояснила председатель Собрания депутатов Советско-Гаванского района Лариса Лисова.
А значит, заметно вырастут суммы на питание льготников. Если прежде на одного ученика, проживающего на юге региона, в год из краевой казны выделялось 3100 рублей, то теперь будет 8100. В районах, приравненных к северным, финансирование увеличится с 4030 до 10 530 рублей, на Крайнем Севере - с 4960 до 12 960.
- Мы скорректировали бюджет и выделили на сентябрь - декабрь 2019 года 86,3 миллиона рублей на питание школьников льготных категорий, - сообщила председатель думского комитета по соцзащите населения и здравоохранению Ирина Штепа. - В следующем году на это потребуется 220 миллионов.
По словам министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой, питание для школьников будет равным, но конкретный состав меню каждая школа будет определять самостоятельно.
Именно о составе меню обеспокоились, в свою очередь, в Казани. Там подводят итоги эксперимента, который проводили в городских школах по распоряжению мэра города.
Эксперты, включая депутатов, приходили в школы без предупреждения, покупали стандартный школьный обед за 69 рублей, а потом заполняли анкеты, где оценивали блюда по 5-балльной шкале и указывали на недочеты. Цель проверок - выявить проблемы в системе питания, понять, насколько вкусно кормят учеников. Что показал рейд?
- Нынешняя проверка школьного питания - не кампанейщина, когда прошлись по столовым, и все затихло, - заверила депутат Казанской гордумы, главврач детской поликлиники №7 Таиса Чернова. - Я уже два созыва в гордуме: вопрос регулярно в повестке. В школы выхожу очень часто, и всегда без предупреждения. Сейчас грубых нарушений нет. Бывает, попадаются невкусные блюда, но всегда есть выбор. К примеру, гороховый суп пробовала. Конечно, двухсотграммовые куски мяса не попадаются, но он вполне приличный: горячий, гренки к нему подают.
Правда, по словам депутата, дети всегда чем-то недовольны. "Им же хочется пиццу или сосиску в тесте, а мы их заставляем есть то, что полезно: горячие блюда, салаты, фрукты, - посетовала Чернова. - Культура питания все-таки из дома идет. Если там не едят супы, каши, запеканки, то и в школе приучить к этому очень сложно".
В целом итогами проверки комиссия оказалась довольна. Оценку "5" получили 76 казанских школ, еще 67 учреждениям поставили "4". Но 23 школы все-таки получили "трояк". Основные претензии: холодная еда, жесткий плов, невкусные котлеты. До первого сентября в этих школах должны устранить основные проблемы. Местные власти обещали финансовую поддержку: на обновление оборудования в столовых выделят 45 миллионов рублей, на закупку недостающей посуды - 11 миллионов.
Кстати, в департаменте продовольствия и социального питания Казани, который "отвечает" за вкусную еду в школе, прислушиваются не только к мнению чиновников, но и родителей. Во время каникул для мам и пап организовывают экскурсии по цехам комбината школьного питания, устраивают дегустацию.
Но самое главное - на ассортимент столовой могут повлиять и сами школьники. С учетом именно детских пожеланий в меню стало меньше котлет и тефтелей. Их потеснили блюда из цельного мяса птиц и говядины с красивыми, ресторанными, названиями. Например, "грудка куриная по-французски", "фрикасе из индейки", "мясо по-татарски с черносливом".
Что говорят родители
Сам факт того, что в школе ребенка кормят, не может не радовать. Другой вопрос, чем. А еще - как обустроено все вокруг. В соцсетях - тысячи историй "из жизни".
- Завтрак в начальной школе - омлет или каша, чаще манная, - рассказывает мама второклассницы Валерия П. - Дочка не ест. Да и сами учителя отмечают: дети, как правило, такие завтраки не жалуют. Хотя все съедобно - проверено. Мне кажется, все зависит от того, как привык ребенок питаться дома. Те, кто пришел в школу из детского сада, думаю, съедят и омлет, и кашу - для них это привычные блюда.
- Прекрасный завтрак: кашка, бутерброд с сыром и масло. Масло порционное, как в самолете - в маленькой пачке. А вот ножей нет. И что делать с маслом, куском есть? - недоумевает мама пятиклассника Ксения А. - Та же история с апельсином. Дети его грязными руками мусолят. Нет, руки конечно, моют, но номинально. Потому что, как правило, в столовой у умывальников нет мыла.
- Организация питания в школах должн соответствовать правилам и нормативам СанПиНов, утвержденным Роспотребнадзором, - сказали "РГ" в министерстве просвещения. - Кроме того, фактический рацион питания по примерному меню школы согласовывают с территориальными органами Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили: порции в меню должны быть определенной массы, а их пищевая и энергетическая ценности приравниваются к суточной потребности ребенка того или иного возраста в основных витаминах и микроэлементах.Чтобы понять, насколько эффективно в регионах России работают различные программы питания школьников, минпросвещения в 2019 году проводит всесторонний мониторинг "Система организации горячего питания в дневных общеобразовательных организациях". По его итогам эксперты подготовят методические рекомендации для региональных властей. Опираться обещают на лучшие региональные практики.
Меню по расписанию
Весь процесс школьного питания строго регламентирован официальным документом, который обновляется практически ежегодно, - это "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания…". Они, в частности, предусматривают:
- в обычной школе обязательно двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для тех, кто ходит в продленку - плюс полдник. Если пребывание круглосуточное (интернат), кормить должны пять раз в день. За 1 час перед сном - второй ужин: стакан кисломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.);
- ежедневно в рационах должно быть мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня;
- завтрак: закуска, горячее блюдо и горячий напиток, желательны овощи и фрукты;
- обед: закуска, первое (суп), второе (горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. Закуска - салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы, свежая зелень. Можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи;
- сливочное масло для заправки гарниров и других блюд нужно предварительно растопить и довести до кипения;
- яйцо варят 10 минут после закипания воды, а сосиски готовят, как минимум, 5 минут;
- толщина омлетов - не выше 4 см, срок хранения бутербродов - 1 час.