В Якутске медсестру наградили за спасение тонущего мужчины

Мэр Якутска Сардана Авксентьева наградила медсестру региональной больницы Сайыыну Слепцову. Девушка спасла тонувшего в реке Лене мужчину. Церемония награждения состоялась сегодня во время еженедельной планерки с активом города.

Инцидент произошел 29 июля. Слепцова рассказала, что, увидев тонущего человека, тут же бросилась за ним в воду. Тогда медсестра не думала, что взрослый мужчина может утянуть ее за собой. Признается, что была одна мысль - скорее спасти его и бежать за дочкой в детский сад.

"Увидев человека в опасности, не думая ни о себе, ни о семье, ни о маленьких детях, бросилась в воду и вытащила большого взрослого мужчину", - цитирует РИА Новости Сардану Авксентьеву.

Глава Якутска вручила девушке грамоту и букет цветов.

К слову, у Лены есть особенность. Человек может стоять рядом с берегом по колено в воде на твердом слежавшемся песке. Но стоит отойти на полшага, и резко может начаться глубина. Дно уходит из-под ног, сползая вглубь и засасывая человека, после чего в дело вступает сильное течение. Именно по такому сценарию произошла поразившая всю республику трагедия, когда на реке утонули семеро отдыхающих.