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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Паводок начал подтапливать островную часть Хабаровска

Текст: Дина Непомнящая

В реке Амур продолжает повышаться уровень воды. К утру 5 августа он достиг отметки 443 сантиметра. Из-за этого началось подтопление островов Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вода пришла на десятки дачных участков в островной части краевого центра. Подтоплены также 12 частных подворий в селе Корсаково-2 Хабаровского района. Жилые дома не пострадали.

В Хабаровске экстренно закроют дамбу, чтобы в город не вошла вода

Об угрозе наводнения жителей предупреждали заблаговременно. С 29 июля почти на всей территории региона, кроме Аяно-Майского и Охотского районов, продолжает действовать режим ЧС.

Специалисты Дальневосточного УГМС прогнозируют еще больший подъем воды. К 8-10 августа Амур у Хабаровска может дойти до отметки 580-630 сантиметров.

Кроме того, 5-6 августа на территории Верхнебуреинского, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, Охотского районов и района имени Полины Осипенко ожидаются сильные дожди. На Охотском побережье ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В связи с этим прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки.

Вместе с тем с некоторых территорий края вода наоборот начала уходить. Так в Вяземском районе и районе имени Лазо постепенно снижается уровень в реках Кия, Подхоренок и Хор.

Ситуация находится на постоянном контроле в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

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