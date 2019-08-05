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05.08.2019 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка

Текст: Юлия Гарднер

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели на всей территории Хабаровского края. Об этом на совещании в правительстве края заявил губернатор Сергей Фургал, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее режим ЧС действовал во всех районах края кроме Аяно-Майского и Охотского из-за повышения уровня Амура и разлива малых рек.

Паводок начал подтапливать островную часть Хабаровска

Фургал отметил, что при введении такого режима важно учитывать сбросы воды с гидроэлектростанций, в том числе в КНР, а также стоки рек Сунгари, Уссури и осадки.

Сегодня Дальневосточный гидрометцентр уточнил прогноз по паводку. Так, высокая вода будет у Хабаровска 12-14 августа. Уровень Амура достигнет 550-600 сантиметров при опасном значении в шесть метров. Ранее прогнозировался подъем до 630 сантиметров.

Между тем 120 жителей подтопленных паводком поселений Тугуро-Чумиканского района получат материальную помощь. Как сообщила министр социальной защиты края Светлана Петухова, деньги людям выплатят до 13 августа.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край РГ-Видео
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