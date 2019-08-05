Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели на всей территории Хабаровского края. Об этом на совещании в правительстве края заявил губернатор Сергей Фургал, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее режим ЧС действовал во всех районах края кроме Аяно-Майского и Охотского из-за повышения уровня Амура и разлива малых рек.

Фургал отметил, что при введении такого режима важно учитывать сбросы воды с гидроэлектростанций, в том числе в КНР, а также стоки рек Сунгари, Уссури и осадки.

Сегодня Дальневосточный гидрометцентр уточнил прогноз по паводку. Так, высокая вода будет у Хабаровска 12-14 августа. Уровень Амура достигнет 550-600 сантиметров при опасном значении в шесть метров. Ранее прогнозировался подъем до 630 сантиметров.

Между тем 120 жителей подтопленных паводком поселений Тугуро-Чумиканского района получат материальную помощь. Как сообщила министр социальной защиты края Светлана Петухова, деньги людям выплатят до 13 августа.